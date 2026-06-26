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25.06.2026, 20:23

100 тысяч долларов за пару часов: Иван Ургант тайно провел закрытую свадьбу в режиме строжайшей секретности

Новости Мира 0 251

Иван Ургант тайно провел роскошную свадьбу на одном из элитных курортов Казани. Пятичасовое присутствие звездного телеведущего обошлось молодоженам в рекордную сумму, сообщает Lada.kz со ссылкой на Baza.

Фото: ru.wikipedia.org
Фото: ru.wikipedia.org

Гонорар с шестью нулями

Девятикратный лауреат премии «ТЭФИ», 48-летний шоумен Иван Ургант стал главным ведущим на закрытом VIP-торжестве. По данным инсайдеров, появление звезды такого масштаба влетело заказчикам в копеечку: гонорар Урганта составил порядка 100 тысяч долларов (что превышает 45 миллионов тенге).

Пятичасовой марафон и московские коллеги

Формат работы телеведущего был строго регламентирован. Согласно информации Baza, шоумен не находился на сцене постоянно, а выходил к публике короткими 20-минутными блоками, удерживая динамику вечера.

Чтобы программа шла без заминок, Урганту помогал второй ведущий, которого организаторы специально выписали из Москвы. В общей сложности развлекательная часть VIP-свадьбы длилась около пяти часов, а ярким финальным аккордом праздника стало живое выступление популярной группы PIZZA.

Беспрецедентная секретность: без прессы и лишних глаз

Особый акцент организаторы сделали на конфиденциальности — безопасность и приватность мероприятия напоминали спецоперацию. На площадку смогли попасть всего 45 человек, чьи имена заранее внесли в жесткий списки гостей. Любые контакты со СМИ были полностью исключены, а служба безопасности строго следила за тем, чтобы личные данные молодоженов, а также фотографии и видеозаписи с торжества не утекли в социальные сети.

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