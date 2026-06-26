У каких трех знаков зодиака откроется безлимитный денежный чек с 29 июня

Период с 29 июня по 5 июля 2026 года станет переломным в финансовом плане для трех представителей зодиакального круга. Астрологи назвали счастливчиков, у которых появится реальный шанс крупно разбогатеть, сообщает Lada.kz со ссылкой на YourTango.

Фото: horoscopes.rambler.ru

Астрологический триггер: почему деньги пойдут в руки

Нынешняя неделя уникальна с точки зрения астрономии и влияния планет. На финансовую сферу мощно воздействуют сразу три фактора: полнолуние в знаке Козерога, переход Юпитера в созвездие Льва, а также редкое и импульсивное соединение Марса с Ураном.

Такой планетарный парад буквально открывает денежные коридоры. Однако эксперты предупреждают: космос даст лишь возможность, а конечный успех будет зависеть от разумного планирования. Импульсивные траты и сомнительные инвестиции могут мгновенно обнулить подарок судьбы.

Стрельцы: перезагрузка мышления и рост доходов

Для Стрельцов главным катализатором изменений станет полнолуние 29 июня. Этот день поможет представителям знака сломать внутренние барьеры. Стрельцы наконец избавятся от токсичных установок вроде «деньги даются только непосильным трудом» и осознают свою истинную ценность как специалистов. Новая уверенность в себе сразу же конвертируется в финансовый рост — будь то повышение оклада или монетизация хобби.

Раки: карьерный взлет и неожиданные бонусы

Для Раков ключевой датой станет 30 июня, когда планета большого масштаба Юпитер перейдет в знак Льва. Для этого знака откроются новые горизонты в карьере: возможны предложения о новой высокооплачиваемой работе, крупные премии или неожиданные подарки. Главный совет астрологов для Раков — не спустить все заработанное на сиюминутные капризы, а отложить часть средств на долгосрочные цели.

Тельцы: нестандартный заработок и пассивный доход

Тельцы ощутят прилив денежной энергии ближе к концу недели — 3 июля, в момент соединения Марса и Урана. Этот аспект принесет внезапные, но крайне позитивные перемены в структуре доходов. Традиционный консерватизм Тельцов уступит место креативу: велика вероятность найти стабильный источник пассивного дохода или запустить проект, который долго откладывался.