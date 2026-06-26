18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.47
554.77
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.06.2026, 06:49

У каких трех знаков зодиака откроется безлимитный денежный чек с 29 июня

Новости Мира 0 876

Период с 29 июня по 5 июля 2026 года станет переломным в финансовом плане для трех представителей зодиакального круга. Астрологи назвали счастливчиков, у которых появится реальный шанс крупно разбогатеть, сообщает Lada.kz со ссылкой на YourTango.

Фото: horoscopes.rambler.ru
Фото: horoscopes.rambler.ru

Астрологический триггер: почему деньги пойдут в руки

Нынешняя неделя уникальна с точки зрения астрономии и влияния планет. На финансовую сферу мощно воздействуют сразу три фактора: полнолуние в знаке Козерога, переход Юпитера в созвездие Льва, а также редкое и импульсивное соединение Марса с Ураном.

Такой планетарный парад буквально открывает денежные коридоры. Однако эксперты предупреждают: космос даст лишь возможность, а конечный успех будет зависеть от разумного планирования. Импульсивные траты и сомнительные инвестиции могут мгновенно обнулить подарок судьбы.

Стрельцы: перезагрузка мышления и рост доходов

Для Стрельцов главным катализатором изменений станет полнолуние 29 июня. Этот день поможет представителям знака сломать внутренние барьеры. Стрельцы наконец избавятся от токсичных установок вроде «деньги даются только непосильным трудом» и осознают свою истинную ценность как специалистов. Новая уверенность в себе сразу же конвертируется в финансовый рост — будь то повышение оклада или монетизация хобби.

Раки: карьерный взлет и неожиданные бонусы

Для Раков ключевой датой станет 30 июня, когда планета большого масштаба Юпитер перейдет в знак Льва. Для этого знака откроются новые горизонты в карьере: возможны предложения о новой высокооплачиваемой работе, крупные премии или неожиданные подарки. Главный совет астрологов для Раков — не спустить все заработанное на сиюминутные капризы, а отложить часть средств на долгосрочные цели.

Тельцы: нестандартный заработок и пассивный доход

Тельцы ощутят прилив денежной энергии ближе к концу недели — 3 июля, в момент соединения Марса и Урана. Этот аспект принесет внезапные, но крайне позитивные перемены в структуре доходов. Традиционный консерватизм Тельцов уступит место креативу: велика вероятность найти стабильный источник пассивного дохода или запустить проект, который долго откладывался.

Резюме экспертов: Чтобы поймать удачу за хвост, всем трем знакам нужно проявить гибкость, не бояться перемен и подойти к управлению бюджетом с максимальной ответственностью.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь