Двери Америки полностью закрыты: Белый дом аннулирует право на политическое убежище

Администрация США фактически ликвидирует институт политического убежища для иностранных граждан, полностью закрывая границы страны для новых беженцев. Параллельно с этим Вашингтон получил юридическое право на запуск массовой депортации сотен тысяч мигрантов, уже находящихся на американской территории, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

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Конец «американской мечты»: Белый дом закрывает двери

Власти Соединенных Штатов радикально пересматривают свою миграционную политику. Как заявил заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер, Вашингтон фактически прекращает прием и рассмотрение документов от иностранных граждан, рассчитывающих на получение политического убежища.

По словам высокопоставленного чиновника, «двери Америки отныне полностью закрыты» для данной категории лиц. Вместо предоставления убежища на территории США, американская администрация намерена перенаправлять беженцев в третьи страны, с которыми уже достигнуты соответствующие дипломатические соглашения. Миллер назвал эту схему «простым, элегантным и полным решением» затянувшегося миграционного кризиса.

Жесткий заслон на мексиканской границе и обвинения в фальсификациях

Ключевым вектором новой политики станет тотальное ужесточение контроля на юго-западной границе США с Мексикой, откуда идет основной поток мигрантов. Позиция Белого дома в этом вопросе бескомпромиссна: администрация склонна рассматривать абсолютное большинство заявлений на статус беженца как попытку обойти закон.

«Все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе всегда фальшивые», — безапелляционно подчеркнул Стивен Миллер.

На фоне этих мер советник американского лидера напрямую обратился к гражданам Гаити, которые сейчас находятся в Штатах на основании статуса временно защищенных лиц, с призывом добровольно и как можно скорее вернуться на родину.

Зеленый свет от Верховного суда: кого ждет депортация?

Главным драйвером столь решительных заявлений Белого дома стало стратегически важное решение Верховного суда США. Высшая судебная инстанция встала на сторону администрации и одобрила отмену статуса временно защищенных лиц для граждан Сирии и Гаити, которые въехали в страну без законных оснований.

Этот судебный вердикт фактически развязывает руки американским миграционным службам. Правительство США получило легальную возможность запустить конвейер депортации, под действие которого теперь подпадают сотни тысяч иностранных граждан, потерявших право на легальное пребывание в стране.