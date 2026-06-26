Забудьте про 120 на 80: академик Бокерия установил жесткие рамки для верхнего и нижнего давления

Президент «Лиги здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия назвал критические границы колебаний артериального давления, превышение которых указывает на скрытые сбои в организме. Известный кардиохирург подчеркнул, что идеальные «120 на 80» — далеко не единственный показатель нормы, но у верхнего и нижнего давления есть четкий потолок, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Почему скачет давление и когда это нормально

Организм здорового человека чутко реагирует на любые внешние и внутренние изменения. По словам Лео Бокерии, показатели тонометра могут заметно меняться буквально в течение нескольких минут.

Главные триггеры кратковременных скачков:

Сильные эмоции (как внезапная радость, так и волнение);

Резкая смена положения тела (например, если человек быстро встал с кровати);

Физическая нагрузка (ускорение шага, подъем по лестнице).

Основной маркер здоровья в данном случае — не железное постоянство цифр, а скорость адаптации сердечно-сосудистой системы. У здорового человека показатели должны практически мгновенно возвращаться к исходным значениям, как только прекращается действие триггера.

Новые рамки нормы от академика Бокерии

Врач развеял миф о том, что стандарты давления обязаны жестко меняться с годами. Идеальный ориентир — 120 на 80 мм ртутного столба — остается актуальным независимо от возраста. Однако понятие нормы гораздо шире.

Академик уточнил, что совершенно естественными и безопасными для здоровья являются и более низкие показатели: 110 на 70, а также 110 на 60 мм рт. ст.

Рубеж, который нельзя переступать

Главный внештатный специалист Минздрава России четко обозначил верхний предел, за которым заканчивается зона безопасности:

Систолическое (верхнее) давление — не должно подниматься выше 140. Диастолическое (нижнее) давление — строго не более 80.

Если при измерении в состоянии покоя ваши показатели стабильно превышают эти значения, это серьезный повод обратиться к кардиологу, а не списывать всё на усталость или возраст.

Три главных показателя, которые спасают жизнь

Лео Бокерия подытожил, что артериальное давление и пульс — это фундаментальные маркеры жизнедеятельности человеческого организма. За ними необходимо следить так же регулярно и тщательно, как и за собственным весом. Своевременный контроль этих параметров позволяет предотвратить развитие опасных патологий сердца и сосудов еще на доклинической стадии.