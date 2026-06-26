Windows 10 перенесли «дату смерти»: как продлить поддержку прямо сейчас?

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Секретное обновление от IT-гиганта

На изменение официальных планов Microsoft первыми обратили внимание журналисты профильного зарубежного издания Windows Central. Изучая страницу технической поддержки операционной системы, они заметили скрытую корректировку сроков.

Изначально технологический гигант планировал полностью свернуть обслуживание и закрыть жизненный цикл «десятки» в октябре 2026 года. Однако теперь американская компания без громких анонсов добавила системе еще один полноценный год гарантированной безопасности. По мнению экспертов, это решение фактически устанавливает окончательную и новую «дату смерти» одной из самых популярных ОС в истории.

Как продлить жизнь своей ОС без лишних затрат

Журналисты выяснили, что процедура получения критически важных апдейтов безопасности в рамках продленного периода будет максимально упрощена для обычных пользователей. Чтобы система продолжала обновляться в штатном режиме, достаточно соблюсти несколько условий.

Существует три основных сценария:

Автоматический и бесплатный: Необходимо просто авторизоваться в системе под своей официальной учетной записью Microsoft.

С помощью программы лояльности: Продление можно активировать за 1000 бонусных баллов Microsoft.

На коммерческой основе: Прямая оплата годового доступа обойдется в 30 долларов.

Почему Microsoft пришлось пойти на уступки

Аналитики рынка связывают этот шаг с затянувшимся кризисом в сфере компьютерного железа, а именно — с ситуацией вокруг оперативной памяти и аппаратных требований более новой Windows 11.

Переход на актуальную версию ОС для сотен миллионов пользователей по всему миру оказался затруднен из-за жестких системных требований Microsoft к процессорам и модулям безопасности. На сегодняшний день Windows 10 по-прежнему удерживает колоссальную долю рынка: под её управлением стабильно работают сотни миллионов персональных компьютеров и корпоративных машин. В условиях, когда бизнес и рядовые потребители не спешат обновлять компьютерный парк, резкое прекращение поддержки «десятки» могло бы спровоцировать глобальный кризис кибербезопасности.