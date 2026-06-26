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26.06.2026, 14:02

Экс-первую леди Южной Кореи приговорили к 7 годам тюрьмы за коррупцию

Новости Мира 0 631

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи приговорена к семи годам лишения свободы за коррупцию и лоббизм, что фактически суммирует её тюремный срок до 11 лет. Это решение Центрального районного суда Сеула стало очередным этапом масштабного краха бывшей правящей семьи страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Коммерсантъ.

Фото: JUNG YEON-JE / Reuters
Фото: JUNG YEON-JE / Reuters

Дорогие подарки в обмен на министерские кресла

Как сообщает южнокорейское национальное агентство «Рёнхап», суд признал Ким Гон Хи виновной в систематическом получении элитных подарков и взяток. Следствию удалось доказать, что экс-первая леди использовала свое высокое положение и влияние на государственные институты для оказания коммерческих преференций частному бизнесу. Более того, Ким Гон Хи напрямую содействовала продвижению лояльных лиц на ключевые правительственные и государственные должности, превратив свой статус в инструмент теневого лоббизма.

Серийные приговоры Ким Гон Хи

Нынешний вердикт — далеко не первый удар по репутации и свободе бывшей первой леди. Нынешние 7 лет заключения наложатся на предыдущее суровое решение суда. Еще в апреле Ким Гон Хи была приговорена к четырем годам лишения свободы. Тот судебный процесс касался отдельного независимого производства: её признали виновной в масштабных финансовых махинациях, манипулировании котировками акций и получении крупных взяток.

Пожизненное или эшафот: катастрофа экс-президента Юн Сок Ёля

Падение Ким Гон Хи происходит на фоне еще более драматичного судебного процесса над её супругом, бывшим президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. В феврале экс-глава государства получил пожизненный срок за скандальное и необоснованное введение военного положения в 2024 году, которое юстиция официально квалифицировала как попытку государственного переворота и мятеж.

Однако на этом преследование Юн Сок Ёля не закончилось. Буквально вчера, 25 июня, государственная прокуратура Южной Кореи, изначально требовавшая для экс-президента высшей меры наказания, вновь пошла на радикальный шаг и официально запросила для него смертную казнь. Судебная система Южной Кореи демонстрирует бескомпромиссный подход, полностью демонтируя наследие прежней политической верхушки.

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