Экс-первую леди Южной Кореи приговорили к 7 годам тюрьмы за коррупцию

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи приговорена к семи годам лишения свободы за коррупцию и лоббизм, что фактически суммирует её тюремный срок до 11 лет. Это решение Центрального районного суда Сеула стало очередным этапом масштабного краха бывшей правящей семьи страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Коммерсантъ.

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Дорогие подарки в обмен на министерские кресла

Как сообщает южнокорейское национальное агентство «Рёнхап», суд признал Ким Гон Хи виновной в систематическом получении элитных подарков и взяток. Следствию удалось доказать, что экс-первая леди использовала свое высокое положение и влияние на государственные институты для оказания коммерческих преференций частному бизнесу. Более того, Ким Гон Хи напрямую содействовала продвижению лояльных лиц на ключевые правительственные и государственные должности, превратив свой статус в инструмент теневого лоббизма.

Серийные приговоры Ким Гон Хи

Нынешний вердикт — далеко не первый удар по репутации и свободе бывшей первой леди. Нынешние 7 лет заключения наложатся на предыдущее суровое решение суда. Еще в апреле Ким Гон Хи была приговорена к четырем годам лишения свободы. Тот судебный процесс касался отдельного независимого производства: её признали виновной в масштабных финансовых махинациях, манипулировании котировками акций и получении крупных взяток.

Пожизненное или эшафот: катастрофа экс-президента Юн Сок Ёля

Падение Ким Гон Хи происходит на фоне еще более драматичного судебного процесса над её супругом, бывшим президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. В феврале экс-глава государства получил пожизненный срок за скандальное и необоснованное введение военного положения в 2024 году, которое юстиция официально квалифицировала как попытку государственного переворота и мятеж.

Однако на этом преследование Юн Сок Ёля не закончилось. Буквально вчера, 25 июня, государственная прокуратура Южной Кореи, изначально требовавшая для экс-президента высшей меры наказания, вновь пошла на радикальный шаг и официально запросила для него смертную казнь. Судебная система Южной Кореи демонстрирует бескомпромиссный подход, полностью демонтируя наследие прежней политической верхушки.