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26.06.2026, 17:07

Ушел из жизни экс-министр обороны РФ Сергей Иванов

Новости Мира 0 771

На 74-м году жизни скончался бывший министр обороны России и специальный представитель президента Сергей Иванов. Информацию о смерти видного государственного деятеля официально подтвердили в Единой лиге ВТБ, сообщает Lada.kz. 

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский

Неожиданная утрата: что известно на данный момент

О кончине российского политика в пятницу, 26 июня, сообщил Telegram-канал баскетбольной Единой лиги ВТБ, где Сергей Борисович Иванов долгие годы занимал пост почетного президента. Организация уже выразила глубокие и искренние соболезнования семье, близким, а также многочисленным коллегам экс-чиновника.

На текущий момент официальные ведомства и родственники не раскрывают точную причину смерти 73-летнего государственного деятеля. Также пока остаются неизвестными дата и место проведения церемонии прощания.

Ключевая фигура в руководстве РФ: биография и карьера

Сергей Иванов являлся одной из самых влиятельных политических фигур в современной истории России, входя в ближайшее окружение руководства страны.

  • Военная и государственная служба: Широкую известность он получил в начале 2000-х годов. С 2001 по 2007 год Иванов возглавлял Министерство обороны РФ, став одним из первых гражданских руководителей этого ведомства.

  • Работа в Администрации Президента: Позже он занимал посты заместителя председателя правительства, а с 2011 по 2016 год руководил Администрацией президента России.

  • Последние годы деятельности: В последние годы жизни Сергей Иванов занимал стратегическую должность специального представителя президента РФ, курируя важнейшие вопросы природоохранной деятельности, экологии и реформирования транспортной системы страны.

Спортивное наследие

Помимо масштабной политической и военной карьеры, Сергей Иванов внес колоссальный вклад в развитие отечественного спорта. Будучи страстным поклонником баскетбола, он стоял у истоков создания Единой лиги ВТБ и до последнего дня активно поддерживал спортивное сообщество, оставаясь её почетным президентом.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
В аду для него отдельный котел приготовлен
26.06.2026, 16:19
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