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26.06.2026, 18:58

В Пекине самолет пробил стену главного небоскреба столицы

Новости Мира 0 600

В Пекине легкомоторный самолет протаранил CITIC Tower — высочайший 109-этажный небоскреб китайской столицы. Власти экстренно эвакуируют людей из здания, район ЧП полностью оцеплен, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Что произошло

Воздушное ЧП произошло в самом центре делового квартала Пекина. Небольшой частный самолет на полной скорости врезался в верхние этажи знаменитого супернебоскреба CITIC Tower (известного также как China Zun).

По предварительным данным американского телеканала CNN, в инциденте замешан борт Sunward SA60L Aurora. Этот легкомоторный самолет принадлежит одной из местных коммерческих авиакомпаний. Причины, по которым пилот потерял управление и направил судно в сторону гигантского здания, сейчас выясняются.

Последствия удара и первые пострадавшие

Удар был такой силы, что верхние ярусы здания получили видимые повреждения. Очевидцы и корреспонденты мировых агентств сообщают о выбитых панорамных стеклах на огромной высоте.

  • Разрушения на земле: На прилегающие к небоскребу улицы обрушился град из крупных обломков обшивки здания и деталей самого самолета.

  • Пострадавшие: На данный момент известно как минимум об одной пострадавшей — с места происшествия на машине скорой помощи экстренно госпитализировали женщину с тяжелой травмой головы. Информация о состоянии пилота и находившихся внутри башни людей уточняется.

Справка: CITIC Tower (China Zun) — архитектурная доминанта Пекина высотой 528 метров (109 этажей). Это одно из самых охраняемых и технологичных зданий в стране.

Район полностью блокирован

В Пекине введен план экстренного реагирования. К месту крушения стянуты десятки расчетов спасательных и оперативных служб.

По сообщениям агентства Reuters, полиция действует максимально жестко: перекрыты все ключевые магистрали, ведущие к CITIC Tower, а периметр вокруг башни взят в плотное кольцо. Силовики жестко пресекают любые попытки прохожих и очевидцев снимать происходящее на мобильные телефоны, оперативно зачищая информационное поле вокруг инцидента.

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