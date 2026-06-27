Смерть в стакане: почему копеечные капли стали главным кошмаром реаниматологов

В России стремительно набирает обороты опасный тренд среди молодежи: подростки массово пьют токсичные «коктейли» на основе корвалола, которые могут привести к коме и остановке дыхания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Смертельный рецепт «ради ощущений»

Новое опасное увлечение захлестнуло российские соцсети. Подростки экспериментируют со здоровьем, смешивая копеечные успокоительные капли с соками, газировкой и популярными энергетиками. Более того, для усиления эффекта в ход идут таблетки от укачивания (в частности, «Драмина»).

Цель таких экспериментов — получение специфического опьяняющего эффекта. Однако вместо желаемой легкости молодые люди получают тяжелейшие токсические отравления. Те, кто испробовал «коктейли» на себе, описывают последствия в сети одинаково: многочасовая рвота, дикое головокружение, критическое ускорение пульса и полная спутанность сознания.

Что говорят врачи: как корвалол отключает мозг

Главная опасность популярного сердечного средства кроется в его составе. Корвалол содержит фенобарбитал — мощный противосудорожный компонент с выраженным седативным действием. В сочетании с энергетиками или другими медикаментами он превращается в яд.

Как пояснил психиатр-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, безобидный на первый взгляд аптечный пузырек способен мгновенно заблокировать жизненно важные функции организма:

«В худшем случае препарат доводит до отключения дыхательных центров, то есть до состояния комы. Если дозировка окажется достаточно высокой, финал один — летальный исход», — предупредил специалист.

Токсикологи добавляют: помимо остановки сердца и угнетения дыхания, такие «эксперименты» гарантированно разрушают печень и вызывают тяжелейшую психохимическую зависимость, лечить которую придется годами.

Угроза «потерянного поколения»: нужна госпрограмма

Наркологи признают: масштаб проблемы употребления аптечной химии среди несовершеннолетних стал критическим. По мнению Руслана Исаева, точечные меры и лекции в школах больше не работают.

Ситуация требует немедленного вмешательства властей и создания полноценной федеральной программы профилактики. В эту работу необходимо массово вовлекать клинических психологов и психиатров на всех уровнях обучения — от средних школ до университетов. Если государство не обратит внимание на эту тревожную тенденцию прямо сейчас, страна рискует столкнуться с настоящей катастрофой и получить потерянное поколение, заключил эксперт.