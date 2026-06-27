Почему не все «развивашки» действительно помогают детям: мнение эксперта

Многие современные детские развивающие центры делают ставку на развлечения, однако это далеко не всегда означает полноценное развитие ребенка, считает специалист в области дошкольного образования, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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Популярность «развивашек» растет

За последние годы количество детских развивающих центров значительно увеличилось. Если раньше родители тщательно выбирали такие учреждения, ориентируясь на рекомендации и опыт педагогов, то сегодня подобные центры открываются практически повсеместно.

Яркие игровые комнаты, современный интерьер, большое количество игрушек, сухие бассейны и привлекательные страницы в социальных сетях создают впечатление качественного образовательного пространства. Однако, как отмечает основатель образовательных центров «Арт Академия — Академия отличий», эксперт в области интеллектуального развития и раннего образования детей Марина Май, внешняя привлекательность не всегда говорит о реальной эффективности занятий.

Интерес ребенка и его развитие – не одно и то же

По словам специалиста, детям, как правило, нравится проводить время в подобных центрах. Во время занятий они играют, лепят, танцуют, бегают, ловят мыльные пузыри, выполняют различные упражнения и получают положительные эмоции.

Однако эксперт подчеркивает, что удовольствие от процесса не следует автоматически воспринимать как показатель развития.

По ее мнению, родители нередко считают, что если ребенок с радостью посещает занятия, значит образовательный процесс организован правильно. Между тем эмоциональная вовлеченность и развитие интеллектуальных способностей — разные вещи.

Почему важна квалификация педагога

Марина Май отмечает, что при выборе центра родители обычно оценивают интерьер и преподавателя. И хотя комфортная обстановка действительно имеет значение, улыбчивый и доброжелательный человек далеко не всегда является профессиональным педагогом.

Как поясняет эксперт, сегодня занятия с детьми нередко проводят специалисты без профильного образования. Зачастую они имеют лишь краткосрочные курсы подготовки либо опыт работы аниматорами.

При этом педагог дошкольного образования, по словам специалиста, должен разбираться в возрастной психологии, понимать особенности развития мозга ребенка, знать этапы формирования речи, памяти, внимания и мышления, а также владеть методиками обучения и выстраивать программу занятий последовательно – от простых задач к более сложным.

Именно этих профессиональных компетенций, считает эксперт, многим современным центрам не хватает.

Развлечения не заменяют обучение

Марина Май также обращает внимание, что во многих развивающих центрах занятия представляют собой набор отдельных активностей без единой образовательной системы.

Например, дети могут сортировать фасоль и макароны, прыгать по разложенным на полу кругам, лепить фигурки, играть в мяч или танцевать под музыку. Подобные упражнения преподносятся как комплексное развитие ребенка.

Все это подается как комплексное развитие ребенка. Хотя если честно, большую часть подобных занятий любая мама спокойно может организовать дома без абонемента за несколько тысяч рублей, - считает Май.

Хаотичные занятия не развивают интеллект

Специалист считает, что полноценное развитие интеллектуальных способностей невозможно обеспечить случайным набором развлекательных упражнений.

По ее мнению, эффективное дошкольное образование должно строиться на системной программе, учитывать возрастные особенности ребенка и иметь четкие образовательные цели, а не ограничиваться лишь созданием интересного досуга.