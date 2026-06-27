Психолог объяснил, почему желание провести отпуск на диване может быть полезным

Желание первые дни отпуска провести без активности не всегда говорит о лени – зачастую таким образом организм пытается восстановиться после длительного стресса, считает психолог, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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Почему в начале отпуска не хочется ничего делать

Стремление провести первые дни отпуска на диване является естественной реакцией организма после длительного периода перегрузок, рассказал основатель и руководитель Международного нейроуниверситета имени Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

По словам специалиста, при хроническом стрессе нервная система длительное время находится в состоянии повышенного напряжения. Мозг постоянно расходует ресурсы на принятие решений, контроль ситуации и решение рабочих задач. Именно поэтому с наступлением отпуска человек может почувствовать резкий упадок сил, сонливость, апатию и желание просто лежать, смотреть телевизор и отказаться от любой активности.

Это не лень. Это попытка мозга снизить нагрузку, уменьшить работу сенсорных сигналов и выйти из стресса. Несколько дней такого режима после тяжелой работы могут быть полезны и для мозга, и для мышц, - объяснил Ягудин.

Когда пассивный отдых действительно помогает

Как пояснил психолог, спокойный отдых позволяет замедлить работу нервной системы. В этот период снижается активность симпатической нервной системы, постепенно уменьшается уровень гормона стресса – кортизола, а также начинает восстанавливаться нормальный режим сна.

Поэтому один-два дня, проведенные дома после сложного рабочего периода, считаются вполне нормальной частью восстановления организма.

При этом специалист советует обращать внимание на дальнейшее самочувствие. Если спустя несколько дней появляется желание гулять, встречаться с людьми, читать книги, заниматься любимыми увлечениями или просто выйти из дома, это свидетельствует о постепенном восстановлении нервной системы.

Почему долго лежать без движения не стоит

Дмитрий Ягудин подчеркнул, что наиболее эффективно мозг восстанавливается не только во время полного покоя, но и благодаря умеренной активности.

По его словам, прогулки, плавание, пребывание на природе, смена обстановки, новые, но ненавязчивые впечатления, а также живое общение помогают организму восстанавливаться быстрее, чем многочасовой просмотр телевизора или бесконечное листание ленты в социальных сетях.

Эксперт отметил, что полное отсутствие движения действительно временно снижает нагрузку на организм, однако если такое состояние затягивается, оно способно закрепить внутреннее ощущение эмоционального «выключения».

Почему усталость может сохраняться даже без работы

Психолог также обратил внимание на то, что человек способен уставать даже в состоянии бездействия.

По его словам, нервная система продолжает расходовать энергию, если человеку приходится сдерживать эмоции, подавлять переживания или постоянно возвращаться мыслями к нерешенным проблемам.

Как объяснил эксперт, после завершения сложного проекта или тяжелого разговора человек обычно испытывает облегчение. Однако если внутри остаются невысказанные слова, незавершенные конфликты или непрожитые эмоции, мозг продолжает мысленно возвращаться к ним снова и снова.

Именно поэтому отдых на диване иногда превращается в замкнутый круг: человек практически ничего не делает, но при этом не ощущает прилива сил, поскольку значительная часть внутренней энергии продолжает расходоваться на эмоциональное напряжение.

Когда стоит обратить внимание на свое состояние

По мнению Дмитрия Ягудина, насторожиться следует в случаях, когда желание постоянно лежать сохраняется неделями либо возникает практически каждый вечер после работы.

Он пояснил, что в такой ситуации круг жизненных интересов постепенно сужается до самых базовых потребностей – сна, приема пищи и ощущения безопасности. Такое состояние может свидетельствовать о более глубоком эмоциональном истощении и требует внимательного отношения к своему психологическому здоровью.