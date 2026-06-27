Как оторвать ребенка от телефона летом: психолог назвал работающие способы

Полный запрет на использование смартфона редко приносит результат, поэтому родителям стоит заранее договориться с ребенком о правилах пользования гаджетами и предложить ему действительно увлекательные альтернативы, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

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Почему запреты не работают

По мнению педагога-психолога и сооснователя «Умношколы» Шамиля Ахмадуллина, простое изъятие телефона у ребенка не помогает сократить время, проводимое за экраном.

По словам специалиста, любые запреты чаще становятся причиной конфликтов, чем решением проблемы. Вместо этого он рекомендует заранее обсудить с ребенком, сколько времени в день можно проводить с гаджетом.

При этом правило должно распространяться на всех членов семьи. Если взрослые сами постоянно пользуются телефоном, убедить ребенка соблюдать ограничения будет значительно сложнее.

Чем заменить смартфон

Эксперт отметил, что гаджеты быстро увлекают детей благодаря мгновенному получению удовольствия без особых усилий. Поэтому конкурировать с ними могут только занятия, которые вызывают не меньший интерес.

По мнению психолога, стоит выбирать занятия, которые не только увлекают, но и помогают развивать мышление, внимание и способность к обучению. Важно, чтобы ребенок видел результат собственных усилий и испытывал удовлетворение от достигнутого.

Какие игры помогают развивать мышление

Одним из лучших вариантов специалист назвал стратегические игры.

Это прямая тренировка мышления и азарт не хуже, чем в телефоне, только добытый своим умом. Также подойдут загадки, ребусы, головоломки на возраст. Детективы, шифры, лабиринт. Мозг любит трудность, если она по силам и есть шанс победить. Тут развивается и внимание, и логика, - поделился эксперт.

По словам Ахмадуллина, мозг любит решать сложные задачи, если они соответствуют возможностям человека и позволяют почувствовать вкус победы. Благодаря этому одновременно развиваются внимание, логика и способность анализировать информацию.

Конструирование и чтение как альтернатива гаджетам

Еще одним способом заинтересовать ребенка психолог назвал совместное конструирование и проведение простых экспериментов.

Родители могут вместе с детьми собирать модели, проводить несложные опыты на кухне или создавать различные конструкции из подручных материалов. Такие занятия помогают одновременно развивать мелкую моторику, мышление и воображение.

Не менее полезными специалист считает чтение книг с последующим обсуждением сюжета. По его словам, если превратить чтение в живую семейную беседу, оно перестает восприниматься ребенком как обязанность и становится интересным совместным досугом.

Родителям придется участвовать

При этом эксперт предостерег родителей от ожиданий, что ребенок самостоятельно откажется от телефона и сразу переключится на интеллектуальные занятия.

По словам Ахмадуллина, особенно в первые дни взрослым необходимо самим участвовать в играх, обсуждениях и совместных занятиях. Именно вовлеченность родителей делает такие альтернативы привлекательными и помогает постепенно снизить интерес ребенка к постоянному использованию гаджетов.