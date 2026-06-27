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27.06.2026, 16:03

Горы мусора и полчища вшей: история трехлетней девочки потрясла США

Новости Мира 0 475

В США суд вынес приговор родителям трехлетней девочки, которая погибла после длительного проживания в антисанитарных условиях без должного ухода, передает Lada.kz со ссылкой на New York Post.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

Следствие установило тяжелые условия, в которых жила девочка

Правоохранительные органы США завершили расследование обстоятельств гибели трехлетнего ребенка, который проживал вместе с родителями в квартире, признанной впоследствии непригодной для жизни.

По данным следствия, жилое помещение было завалено мусором и бытовыми отходами. После осмотра квартиры специалисты пришли к выводу, что находиться в таких условиях было небезопасно.

Фото: Facebook/Phoenix Property Maintenance

Причиной тяжелого состояния стало заражение паразитами

Во время судебно-медицинской экспертизы на голове и лице девочки обнаружили большое количество вшей. Следователи установили, что сильное заражение паразитами привело к развитию выраженной анемии.

Именно анемия, вызванная длительным отсутствием необходимой помощи, стала причиной поражения сердца и внутренних органов ребенка.

Кроме того, эксперты зафиксировали у девочки сильно разрушенные зубы. По оценке специалистов, состояние здоровья свидетельствовало о том, что ребенок продолжительное время не получал должного ухода.

Родителей приговорили к лишению свободы

По итогам рассмотрения дела суд признал родителей виновными. Отец и мать девочки получили наказание в виде четырех лет лишения свободы.

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