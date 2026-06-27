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27.06.2026, 17:13

Онколог назвала признаки опасной родинки, которые нельзя игнорировать

Новости Мира 0 319

Изменение формы, цвета, быстрый рост и появление неприятных ощущений в области родинки могут свидетельствовать о необходимости срочного обращения к врачу, передает Lada.kz со ссылкой на Мосленту.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Какие изменения родинки должны насторожить

Родинки, или невусы, представляют собой скопления клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Их появление связано с генетическими особенностями, гормональными изменениями и воздействием ультрафиолетового излучения. При этом важно уметь отличать безопасные образования от тех, которые могут представлять угрозу для здоровья.

Как рассказала врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе, поводом для беспокойства могут стать изменения внешнего вида родинки. Среди тревожных признаков специалист выделяет нарушение симметрии, изменение формы, неоднородную окраску, появление черных вкраплений или, наоборот, осветление отдельных участков.

Не менее важными симптомами являются зуд, жжение, шелушение, кровоточивость, а также быстрый рост невуса в ширину или высоту. При появлении подобных изменений откладывать визит к врачу не следует.

Распространенные мифы о родинках

По словам онколога, вокруг родинок существует множество заблуждений. Одно из них связано с мнением, что случайное повреждение невуса неизбежно приводит к развитию рака. На самом деле механическая травма сама по себе не становится причиной онкологического заболевания, однако повышает риск инфицирования и требует наблюдения за состоянием образования.

Еще одно распространенное заблуждение касается загара. Многие считают, что если родинка есть с детства, то солнце ей не страшно. Это опасное заблуждение. Ультрафиолет воздействует на клетки кожи агрессивно, стимулируя выработку меланина и провоцируя деление клеток. Для родинок, особенно атипичных, интенсивное солнечное излучение является одним из главных факторов риска, - сказала эксперт.

Опасность зависит не от количества родинок

Онколог подчеркнула, что значение имеет не число невусов, а их особенности. Наибольшего внимания требуют диспластические родинки неправильной формы, а также гигантские пигментные образования.

Для своевременного выявления возможных изменений специалист рекомендует проводить самостоятельный осмотр кожи не реже одного раза в месяц. Если появляются подозрительные признаки, врач может назначить дерматоскопию, а при необходимости — биопсию для уточнения диагноза.

Как снизить риски

В качестве профилактики специалисты советуют защищать кожу от воздействия ультрафиолета с помощью солнцезащитных средств с SPF, а также избегать постоянного травмирования родинок, например, одеждой или аксессуарами.

Кроме того, врачи категорически не рекомендуют самостоятельно удалять, прижигать или каким-либо другим способом избавляться от родинок в домашних условиях.

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