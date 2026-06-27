Обязательный военный призыв могут вернуть спустя 16 лет в Германии

Власти Германии не исключают возвращения обязательного военного призыва уже в 2027 году, если добровольный набор не позволит восполнить нехватку военнослужащих, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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В Германии рассматривают возвращение обязательного призыва

Как сообщает Japan Times, руководство Германии может вновь ввести обязательную военную службу. Такой вариант рассматривается из-за нехватки личного состава в вооруженных силах страны, сообщил председатель комитета по обороне парламента ФРГ Томас Рёвекамп.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу власти должны принять не позднее 31 июля 2027 года.

Как отметил политик, если добровольная система комплектования армии не позволит достичь необходимых показателей, стране придется вернуться к обязательному призыву.

Почему власти заговорили о возвращении призыва

Необходимость обсуждения этой меры связана с изменившейся ситуацией в сфере европейской безопасности и потребностью значительно увеличить численность вооруженных сил.

Перед Берлином поставлена задача довести количество действующих военнослужащих Бундесвера с нынешних 185 тысяч до 260 тысяч человек к 2035 году. Одновременно планируется сформировать резерв численностью 200 тысяч человек.

Однако действующая система набора, основанная исключительно на добровольной службе, пока не позволяет обеспечить такие темпы комплектования армии.

Как сейчас набирают военнослужащих

Обязательная военная служба в Германии была приостановлена еще в 2011 году. С тех пор Бундесвер полностью перешел на профессиональную контрактную основу.

В настоящее время обязательного призыва в стране нет. Вместе с тем все юноши после достижения 18-летнего возраста обязаны заполнить специальную онлайн-анкету Бундесвера. В ней необходимо указать сведения о состоянии здоровья, уровне физической подготовки и мотивации к прохождению службы.

За отказ от заполнения анкеты предусмотрен крупный штраф. Для девушек участие в таком анкетировании остается добровольным.

После обработки анкет военные карьерные центры приглашают наиболее подготовленных и заинтересованных кандидатов на медицинскую комиссию. Из числа прошедших отбор ежегодно планировалось набирать около 5 000 человек на базовую службу продолжительностью от 6 до 23 месяцев.

Какие условия предлагают добровольцам

Для привлечения молодых людей государство предлагает ряд социальных преимуществ.

Добровольцам выплачивают ежемесячное денежное довольствие от 1 800 евро, что по текущему курсу составляет около 995 000 тенге. Кроме того, им предоставляют возможность бесплатно изучать иностранные языки, оплачивают получение водительского удостоверения категории B, а также начисляют дополнительные баллы, которые учитываются при поступлении в высшие учебные заведения.

Решение могут принять летом 2027 года

Несмотря на то, что в начале 2026 года Бундесвер зафиксировал рост интереса к военной службе, специалисты оборонного комитета парламента считают, что исключительно добровольный принцип комплектования не позволит сформировать армию и резерв общей численностью около 500 тысяч человек в установленные сроки.

Именно поэтому власти Германии обозначили конкретный срок для оценки эффективности нынешней системы. Если к лету 2027 года дефицит военнослужащих не удастся восполнить, в стране могут официально восстановить обязательный военный призыв.