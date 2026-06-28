Курение оказалось связано с неожиданными изменениями в работе мозга

Исследователи обнаружили, что длительное воздействие никотина перестраивает работу мозга, усиливая не удовольствие от еды, а стремление к ее поиску, что может быть связано и с другими формами навязчивого поведения, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

Никотин меняет работу мозга

Ученые выяснили, что продолжительное употребление никотина способно существенно изменить работу определенных нейронных цепей мозга. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Biological Psychiatry, под воздействием вещества усиливается не удовольствие от приема пищи, а именно мотивация к ее поиску и добыче.

Авторы работы считают, что этот механизм может объяснять, почему у курящих людей чаще возникают различные формы навязчивого поведения, связанные с системой вознаграждения.

Как проходило исследование

Нейробиолог Ренан К. Кампос из Университета Бордо вместе с коллегами провел эксперимент на самцах мышей. В течение шести недель животные получали воду с постепенно увеличивающейся концентрацией никотина.

После этого мышей обучили нажимать на специальный рычаг, чтобы получать вкусные пищевые гранулы. Мотивацию животных оценивали с помощью прогрессивного теста: после каждой полученной гранулы количество необходимых нажатий увеличивалось.

Результаты показали, что мыши, подвергавшиеся воздействию никотина, нажимали на рычаг значительно чаще и были готовы прикладывать гораздо больше усилий ради получения пищи по сравнению с контрольной группой.

Почему это происходит

Исследователи объясняют, что никотин действует подобно ацетилхолину, однако при длительном воздействии снижает чувствительность никотиновых рецепторов на дофаминовых нейронах вентральной покрышки мозга.

В ответ дофаминовая система начинает компенсаторно усиливать свою активность, что формирует состояние гиперактивной мотивации. Иными словами, мозг начинает сильнее побуждать организм к поиску вознаграждения.

Какие изменения нашли ученые

Специалисты также проследили, как изменения распространяются по нейронным цепям, ведущим к дорзальной уздечке мозга.

Трехмерный анализ тканей показал ухудшение связи между дорзальной уздечкой и дорзальной покрышкой. Количество синаптических контактов между этими участками заметно сократилось, а оставшиеся синапсы стали меньше по размеру.

По мнению исследователей, именно ослабление этой связи снимает ацетилхолиновое торможение дофаминовых нейронов, что и приводит к усилению мотивации.

Эффект удалось обратить

Во время эксперимента ученые попытались восстановить нарушенную нейронную цепь с помощью хемогенетики. После этого повышенная мотивация к поиску пищи у мышей, получавших никотин, полностью исчезла.

Авторы исследования считают, что полученные результаты помогут лучше понять, каким образом длительное воздействие никотина влияет на работу мозга и формирование различных зависимостей.