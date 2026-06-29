Россия многократно увеличила стоимость получения гражданства и вида на жительство

Президент России Владимир Путин подписал закон, который многократно увеличивает стоимость легализации для иностранных граждан. Получить российский паспорт теперь станет в 12 раз дороже, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oxu.Az

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Новые тарифы на «билет в Россию»

Официальный документ уже опубликован на портале правовой информации РФ и вступает в законную силу. Согласно нововведениям, финансовая нагрузка на мигрантов, желающих закрепиться в стране, возрастает лавинообразно.

Наиболее радикальные изменения коснулись процедуры получения полноценного подданства. Если раньше госпошлина за оформление российского гражданства составляла символические 4 200 рублей (около 25,8 тыс. тенге), то теперь её размер подскочил до 50 000 рублей (более 307 тыс. тенге).

Сколько стоят ВНЖ и РВП по новому закону

Остальные этапы легализации также подверглись масштабной тарифной корректировке. Иностранцам придется платить значительно больше на каждой ступени интеграции:

Разрешение на временное проживание (РВП): подорожало в 8 раз — с прежних 1 920 рублей до 15 000 рублей (порядка 92,2 тыс. тенге).

Вид на жительство (ВНЖ): вырос в цене в 5 раз — с 6 000 рублей до 30 000 рублей (около 184,5 тыс. тенге).

Расходы переложат на работодателей

Реформа затронет не только самих приезжих, но и российский бизнес, зависящий от иностранной рабочей силы. Государство существенно повышает планку для юридических лиц: за выдачу разрешения на привлечение каждого зарубежного специалиста работодателю теперь придется выложить 15 000 рублей вместо прежних стандартных сборов. По мнению экспертов, такие меры призваны усилить контроль над миграционными потоками и пополнить бюджет страны за счет въезжающих.