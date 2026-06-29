Россия многократно увеличила стоимость получения гражданства и вида на жительство

Президент России Владимир Путин подписал закон, который многократно увеличивает стоимость легализации для иностранных граждан. Получить российский паспорт теперь станет в 12 раз дороже, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oxu.Az
Новые тарифы на «билет в Россию»
Официальный документ уже опубликован на портале правовой информации РФ и вступает в законную силу. Согласно нововведениям, финансовая нагрузка на мигрантов, желающих закрепиться в стране, возрастает лавинообразно.
Наиболее радикальные изменения коснулись процедуры получения полноценного подданства. Если раньше госпошлина за оформление российского гражданства составляла символические 4 200 рублей (около 25,8 тыс. тенге), то теперь её размер подскочил до 50 000 рублей (более 307 тыс. тенге).
Остальные этапы легализации также подверглись масштабной тарифной корректировке. Иностранцам придется платить значительно больше на каждой ступени интеграции:
Разрешение на временное проживание (РВП): подорожало в 8 раз — с прежних 1 920 рублей до 15 000 рублей (порядка 92,2 тыс. тенге).
Вид на жительство (ВНЖ): вырос в цене в 5 раз — с 6 000 рублей до 30 000 рублей (около 184,5 тыс. тенге).
Реформа затронет не только самих приезжих, но и российский бизнес, зависящий от иностранной рабочей силы. Государство существенно повышает планку для юридических лиц: за выдачу разрешения на привлечение каждого зарубежного специалиста работодателю теперь придется выложить 15 000 рублей вместо прежних стандартных сборов. По мнению экспертов, такие меры призваны усилить контроль над миграционными потоками и пополнить бюджет страны за счет въезжающих.
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