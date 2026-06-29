Более 1300 человек погибли в Европе за неделю из-за жары

Всего за одну неделю экстремальная волна тепла унесла жизни более 1300 жителей Европы. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявил о начале системного кризиса и назвал происходящее климатическим «тихим убийцей», к которому инфраструктура континента оказалась абсолютно не готова, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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На передовой климатического апокалипсиса

Европа официально признана самым быстрорастущим по температуре регионом планеты — она нагревается ровно в два раза быстрее, чем Земля в среднем. То, что еще пару десятилетий назад считалось редчайшей природной аномалией «раз в поколение», теперь превратилось в суровую ежегодную реальность.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обнародовал пугающую статистику: зона критического перегрева стремительно расширяется. В опасности находятся не только традиционно жаркие южные курорты, но и вся территория континента целиком. На сегодняшний день в условиях экстремальных температур вынуждены выживать около 150 миллионов европейцев, и этот показатель будет только увеличиваться.

Тепловые капканы: почему города убивают людей

Главная причина столь высокой смертности кроется не только в прогнозе погоды, но и в урбанистике. Европейская архитектура исторически создавалась для удержания тепла, а не для борьбы с перегревом.

Мегаполисы с плотной бетонной застройкой и дефицитом зеленых зон превратились в гигантские аккумуляторы жары. Из-за отсутствия систем централизованного кондиционирования в жилых домах, офисах и школах люди оказываются заперты в настоящих «тепловых ловушках». Ключевая опасность заключается в том, что в черте города температура не падает даже ночью — человеческий организм просто не успевает остывать и восстанавливаться. Это приводит к критической нагрузке на сердечно-сосудистую систему, провоцируя резкий скачок инсультов, инфарктов и отказов почек.

Что необходимо предпринять прямо сейчас?

Масштаб проблемы давно перерос статус обычных метеосводок и превратился в полноценную угрозу для системы общественного здравоохранения.

Руководство ВОЗ обратилось к европейским правительствам с жестким требованием: необходима радикальная и экстренная перестройка внутренней политики. Государства обязаны внедрять масштабные национальные планы по адаптации городов к новой климатической реальности. В противном случае с наступлением каждого нового летнего сезона «тихий убийца» будет собирать все более страшную и масштабную дань.