Заплатят все: топливный кризис заставляет дальнобойщиков экстренно переписывать тарифы

Перебои с поставками горючего на российских АЗС спровоцировали цепную реакцию в логистике. Суточные ожидания на заправках, жесткие лимиты на отпуск дизеля и массовая отмена топливных скидок вынуждают автоперевозчиков резко повышать тарифы. Аналитики предупреждают: альтернативы фурам сейчас нет, а значит, возросшие издержки неизбежно отразятся на конечной стоимости товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Коммерсантъ.
Топливное голодание распределено по стране неравномерно. По данным участников логистического рынка, наиболее острая ситуация складывается на юге России (особенно в Краснодарском крае и Крыму), в Сибири и приграничных областях.
Транспортные компании фиксируют катастрофическое падение скорости доставки. На стратегически важном китайском направлении суточный пробег фуры сократился с привычных 600–700 км до 500 км. Главная причина — потеря времени. Водителям приходится сутками простаивать в очередях на АЗС или менять маршруты в поисках доступного дизеля. Частота дозаправок выросла в 1,5–3 раза, что полностью ломает графики поставок.
Из-за тотальной неопределенности многие перевозчики начали отказываться от дальних рейсов, предпочитая работать внутри городских агломераций с плечом не более 100–150 км. Это уже привело к дефициту свободного транспорта на магистральных направлениях.
Ключевая проблема бизнеса сегодня — это не только физическая нехватка ГСМ, но и изменение правил игры со стороны топливных компаний. Участники рынка выделяют три главных фактора, бьющих по рентабельности:
Обнуление дисконтов. Ранее транспортные компании экономили до 16% за счет корпоративных топливных карт. Сегодня эти скидки сжались до 3,5%, а в ближайшей перспективе могут исчезнуть вовсе. Перевозчики вынуждены покупать горючее по максимальной розничной цене на день заправки.
Рост цен в СНГ. На международных направлениях стоимость дизеля подскочила с 70–72 до 77–90 рублей за литр.
Удорожание китайского транзита. За последние полторы недели рейсы из Китая (особенно через Забайкальск и Монголию) подорожали в среднем на $700 за одну машину.
Уже сейчас крупные логистические операторы предупреждают клиентов о повышении тарифов на внутренние перевозки минимум на 10% с 1 июля. Эксперты отрасли отмечают: если топливо в России подорожает на 10%, базовая себестоимость междугородних рейсов вырастет на 3%, так как доля ГСМ в расходах транспортников составляет около трети.
Сильнее всего топливный кризис ударил по малому бизнесу — индивидуальным предпринимателям с небольшим автопарком. В условиях дефицита АЗС ввели жесткие лимиты. Если крупные игроки еще могут заливать по 200 литров в бак по старым договорам и корпоративным картам, то мелких частников приравняли к обычным физлицам, ограничив отпуск топлива 60 литрами в одни руки.
Это делает дальние рейсы для ИП физически невозможными и экономически нецелесообразными. Эксперты прогнозируют, что затянувшийся кризис попросту отсеет часть мелких перевозчиков, которые и без того находились на грани выживания. Пытаясь спасти ситуацию, некоторые компании перенаправляют фуры через Казахстан, где топливо хуже по качеству, но есть в наличии. Однако этот маневр усложняется строгим таможенным контролем.
Логичным шагом в условиях кризиса автоперевозок кажется переориентация грузов на железнодорожный транспорт. Но чуда не произойдет.
Как отмечают представители крупных экспедиторских компаний, автотранспорт традиционно выигрывает за счет скорости (доставка фурой в два раза быстрее) и гибкости формата «от двери до двери». Железная дорога сможет забрать лишь часть недорогих, чувствительных к логистике грузов на сверхдлинных маршрутах (например, с Дальнего Востока).
Массовому переходу на рельсы мешает и внешний фактор: в Китае намечается жесткий дефицит порожних контейнеров, а стоимость железнодорожной логистики непрерывно растет. У бизнеса просто нет запасного аэродрома. Как иронично отмечают участники рынка, реальных альтернатив фурам сейчас не существует — «разве что электросамокаты и пешие курьеры». Если ситуация с топливом не стабилизируется в ближайшие недели, цены на доставку будут вынуждены поднять абсолютно все игроки рынка.
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