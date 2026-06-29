Заплатят все: топливный кризис заставляет дальнобойщиков экстренно переписывать тарифы

Перебои с поставками горючего на российских АЗС спровоцировали цепную реакцию в логистике. Суточные ожидания на заправках, жесткие лимиты на отпуск дизеля и массовая отмена топливных скидок вынуждают автоперевозчиков резко повышать тарифы. Аналитики предупреждают: альтернативы фурам сейчас нет, а значит, возросшие издержки неизбежно отразятся на конечной стоимости товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Коммерсантъ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

География кризиса: где застревают грузы

Топливное голодание распределено по стране неравномерно. По данным участников логистического рынка, наиболее острая ситуация складывается на юге России (особенно в Краснодарском крае и Крыму), в Сибири и приграничных областях.

Транспортные компании фиксируют катастрофическое падение скорости доставки. На стратегически важном китайском направлении суточный пробег фуры сократился с привычных 600–700 км до 500 км. Главная причина — потеря времени. Водителям приходится сутками простаивать в очередях на АЗС или менять маршруты в поисках доступного дизеля. Частота дозаправок выросла в 1,5–3 раза, что полностью ломает графики поставок.

Из-за тотальной неопределенности многие перевозчики начали отказываться от дальних рейсов, предпочитая работать внутри городских агломераций с плечом не более 100–150 км. Это уже привело к дефициту свободного транспорта на магистральных направлениях.

Конец эпохи скидок: почему растут тарифы

Ключевая проблема бизнеса сегодня — это не только физическая нехватка ГСМ, но и изменение правил игры со стороны топливных компаний. Участники рынка выделяют три главных фактора, бьющих по рентабельности:

Обнуление дисконтов. Ранее транспортные компании экономили до 16% за счет корпоративных топливных карт. Сегодня эти скидки сжались до 3,5% , а в ближайшей перспективе могут исчезнуть вовсе. Перевозчики вынуждены покупать горючее по максимальной розничной цене на день заправки.

Рост цен в СНГ. На международных направлениях стоимость дизеля подскочила с 70–72 до 77–90 рублей за литр.

Удорожание китайского транзита. За последние полторы недели рейсы из Китая (особенно через Забайкальск и Монголию) подорожали в среднем на $700 за одну машину.

Уже сейчас крупные логистические операторы предупреждают клиентов о повышении тарифов на внутренние перевозки минимум на 10% с 1 июля. Эксперты отрасли отмечают: если топливо в России подорожает на 10%, базовая себестоимость междугородних рейсов вырастет на 3%, так как доля ГСМ в расходах транспортников составляет около трети.

Удар по частникам: ИП выдавливают с трассы

Сильнее всего топливный кризис ударил по малому бизнесу — индивидуальным предпринимателям с небольшим автопарком. В условиях дефицита АЗС ввели жесткие лимиты. Если крупные игроки еще могут заливать по 200 литров в бак по старым договорам и корпоративным картам, то мелких частников приравняли к обычным физлицам, ограничив отпуск топлива 60 литрами в одни руки.

Это делает дальние рейсы для ИП физически невозможными и экономически нецелесообразными. Эксперты прогнозируют, что затянувшийся кризис попросту отсеет часть мелких перевозчиков, которые и без того находились на грани выживания. Пытаясь спасти ситуацию, некоторые компании перенаправляют фуры через Казахстан, где топливо хуже по качеству, но есть в наличии. Однако этот маневр усложняется строгим таможенным контролем.

Пересядем на самокаты? Почему железная дорога не спасет

Логичным шагом в условиях кризиса автоперевозок кажется переориентация грузов на железнодорожный транспорт. Но чуда не произойдет.

Как отмечают представители крупных экспедиторских компаний, автотранспорт традиционно выигрывает за счет скорости (доставка фурой в два раза быстрее) и гибкости формата «от двери до двери». Железная дорога сможет забрать лишь часть недорогих, чувствительных к логистике грузов на сверхдлинных маршрутах (например, с Дальнего Востока).

Массовому переходу на рельсы мешает и внешний фактор: в Китае намечается жесткий дефицит порожних контейнеров, а стоимость железнодорожной логистики непрерывно растет. У бизнеса просто нет запасного аэродрома. Как иронично отмечают участники рынка, реальных альтернатив фурам сейчас не существует — «разве что электросамокаты и пешие курьеры». Если ситуация с топливом не стабилизируется в ближайшие недели, цены на доставку будут вынуждены поднять абсолютно все игроки рынка.