Ученые рассказали, как вес при рождении влияет на интеллект ребенка

Вес ребенка при рождении напрямую влияет на его когнитивные способности в будущем. К такому выводу пришли ученые, доказав, что условия в утробе матери формируют мозг на десятилетия вперед — причем этот фактор работает даже в обход генетики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Группа исследователей из Билефельдского университета (Германия) обратилась к данным масштабного проекта TwinLife. В поле зрения ученых попали 2098 пар однополых близнецов — как идентичных (однояйцевых), так и разнояйцевых.
Изучение близнецов — это идеальный научный метод. У них абсолютно одинаковая домашняя среда, воспитание и, в случае с однояйцевыми парами, идентичный набор генов. Если в таких парах один ребенок обгоняет другого в развитии, причину нужно искать не в ДНК, а в особенностях пренатального (внутриутробного) периода. Результаты работы опубликованы в авторитетном научном издании Journal of Child Psychology and Psychiatry (JCPP).
Чтобы исследование было максимально точным, ученые не просто сравнивали вес младенцев, а сопоставляли его с международными таблицами роста, учитывая пол и точный срок недели беременности (период гестации). Это помогло избежать ошибок при сравнении недоношенных и родившихся в срок детей.
Результаты оказались впечатляющими. В возрасте 12 лет те близнецы, которые родились с бóльшим весом, показали заметно более высокие результаты в тестах на невербальный интеллект.
«Наше исследование доказывает, насколько критически важны условия в утробе матери. Мы обнаружили четкую закономерность: чем сильнее разница в весе между младенцами при рождении, тем больше разрыв в их когнитивных способностях в подростковом возрасте. И ярче всего этот эффект выражен у детей, родившихся раньше срока», — объясняет ведущий автор исследования, постдокторант Роберт Ивз.
Любопытно, что один из популярных медицинских мифов ученым удалось опровергнуть. Исследователи измеряли окружность головы новорожденных, ожидая, что у более «головастых» детей интеллект окажется выше. Однако никакой связи между этим параметром и будущим IQ обнаружено не было. Окружность головы больше нельзя считать надежным предсказателем умственного развития.
Ученые также зафиксировали важную утешительную деталь: влияние внутриутробного периода не вечно. Когда участников эксперимента протестировали повторно в возрасте 18 лет, разница в уровне интеллекта между более тяжелым и легким близнецами практически стерлась и стала статистически незначимой. К совершеннолетию жизненный опыт, образование и социальная среда компенсируют стартовые пренатальные различия.
Тем не менее, авторы работы подчеркивают: качественное питание матери во время беременности и грамотное медицинское сопровождение пренатального периода — это не просто забота о здоровье, а реальные инвестиции в интеллект ребенка
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