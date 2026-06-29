Ученые рассказали, как вес при рождении влияет на интеллект ребенка

Вес ребенка при рождении напрямую влияет на его когнитивные способности в будущем. К такому выводу пришли ученые, доказав, что условия в утробе матери формируют мозг на десятилетия вперед — причем этот фактор работает даже в обход генетики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.