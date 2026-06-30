18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.72
548.07
6.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.06.2026, 08:12

Покушение на миллионера: в Монако взорвали украинского олигарха Вадима Ермолаева

Новости Мира 0 1 566

На Лазурном Берегу совершено покушение на украинского девелопера Вадима Ермолаева, входящего в топ-100 богатейших людей Украины. Первое в истории Монако террористическое нападение связывают с теневым бизнесом олигарха и его конфликтом со спецслужбами в Киеве, сообщает Lada.kz. 

Фото: RegisBergonzi/Instagram
Фото: RegisBergonzi/Instagram

В Монако прогремел мощный взрыв, который официальные власти уже назвали первым терактом в истории княжества. Как сообщил государственный министр Монако Кристоф Мирман, взрывное устройство было начинено поражающими элементами — болтами и дробью.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого: неизвестный мужчина оставил на месте происшествия рюкзак с бомбой и скрылся.

В результате атаки тяжело пострадали три человека — члены одной семьи, граждане Украины. По данным французского издания Le Figaro, ранения получили:

  • Мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет (находятся в критическом состоянии);

  • Их 13-летний сын.

Журналисты и эксперты сходятся во мнении, что главной целью киллеров был глава семейства — мультимиллионер Вадим Ермолаев. На данный момент связи с бизнесменом нет.

От застройщика до подсанкционного беглеца

Вадим Ермолаев — уроженец Днепропетровска, получивший известность как «главный застройщик Днепра», кардинально изменивший архитектурный облик города. Будучи основателем крупной корпорации «Алеф», он долгие годы прочно удерживал позиции в сотне самых состоятельных людей Украины. В 2019 году Ермолаев отказался от украинского паспорта в пользу гражданства Кипра.

Поворотная точка: В декабре 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел против Ермолаева жесткие санкции. СБУ обвинила девелопера в том, что после 2014 года он перерегистрировал свой алкогольный бизнес в Крыму по российскому законодательству и исправно платил налоги в бюджет РФ.

Империя обмана: миллиарды на слезах россиян и европейцев

Информационный шлейф вокруг фигуры Ермолаева стал еще более мрачным после расследования проекта Stop UA Scam. Выяснилось, что бывший украинский магнат являлся ключевым бенефициаром гигантской криминальной сети мошеннических кол-центров.

Под контролем Ермолаева находилось порядка 170 нелегальных офисов, в которых работали от 10 до 15 тысяч операторов. Эта криминальная машина годами грабила граждан России и Евросоюза с помощью телефонного мошенничества.

Семейный подряд подтвердился и на международном уровне: в 2026 году суд Эстонии приговорил одного из сыновей олигарха, Артура Ермолаева, к 5 годам лишения свободы за причастность к работе днепропетровских кол-центров.

След Киева: аппетиты СБУ и рейдерский захват

По версии журналиста и блогера Анатолия Шария, взрыв в Монако — это не случайность, а спланированная ликвидация, за которой стоит Киев. Покушение стало финалом жесткого конфликта Ермолаева с украинскими силовыми структурами.

По имеющимся данным, мошеннический бизнес олигарха долгое время «крышевал» высокопоставленный генерал СБУ Сергей Лысак. Однако в определенный момент аппетиты силовиков выросли, и между партнерами произошел раскол.

«СБУ запросила слишком много, Ермолаев начал артачиться. Как итог — введение санкций и попытки отнять у него все. И это я еще не упоминаю генпрокуратуру, которая тоже заломила слишком большой кусок», — комментирует ситуацию Шарий.

Таким образом, взрыв на Лазурном Берегу может оказаться банальным результатом криминальных разборок, попыткой окончательного рейдерского захвата активов Ермолаева и зачисткой свидетелей, слишком много знающих о теневых доходах киевского режима.

7
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь