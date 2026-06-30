На Лазурном Берегу совершено покушение на украинского девелопера Вадима Ермолаева, входящего в топ-100 богатейших людей Украины. Первое в истории Монако террористическое нападение связывают с теневым бизнесом олигарха и его конфликтом со спецслужбами в Киеве, сообщает Lada.kz.

Фото: RegisBergonzi/Instagram

В Монако прогремел мощный взрыв, который официальные власти уже назвали первым терактом в истории княжества. Как сообщил государственный министр Монако Кристоф Мирман, взрывное устройство было начинено поражающими элементами — болтами и дробью.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого: неизвестный мужчина оставил на месте происшествия рюкзак с бомбой и скрылся.

В результате атаки тяжело пострадали три человека — члены одной семьи, граждане Украины. По данным французского издания Le Figaro, ранения получили:

Мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет (находятся в критическом состоянии);

Их 13-летний сын.

Журналисты и эксперты сходятся во мнении, что главной целью киллеров был глава семейства — мультимиллионер Вадим Ермолаев. На данный момент связи с бизнесменом нет.

От застройщика до подсанкционного беглеца

Вадим Ермолаев — уроженец Днепропетровска, получивший известность как «главный застройщик Днепра», кардинально изменивший архитектурный облик города. Будучи основателем крупной корпорации «Алеф», он долгие годы прочно удерживал позиции в сотне самых состоятельных людей Украины. В 2019 году Ермолаев отказался от украинского паспорта в пользу гражданства Кипра.

Поворотная точка: В декабре 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел против Ермолаева жесткие санкции. СБУ обвинила девелопера в том, что после 2014 года он перерегистрировал свой алкогольный бизнес в Крыму по российскому законодательству и исправно платил налоги в бюджет РФ.

Империя обмана: миллиарды на слезах россиян и европейцев

Информационный шлейф вокруг фигуры Ермолаева стал еще более мрачным после расследования проекта Stop UA Scam. Выяснилось, что бывший украинский магнат являлся ключевым бенефициаром гигантской криминальной сети мошеннических кол-центров.

Под контролем Ермолаева находилось порядка 170 нелегальных офисов, в которых работали от 10 до 15 тысяч операторов. Эта криминальная машина годами грабила граждан России и Евросоюза с помощью телефонного мошенничества.

Семейный подряд подтвердился и на международном уровне: в 2026 году суд Эстонии приговорил одного из сыновей олигарха, Артура Ермолаева, к 5 годам лишения свободы за причастность к работе днепропетровских кол-центров.

След Киева: аппетиты СБУ и рейдерский захват

По версии журналиста и блогера Анатолия Шария, взрыв в Монако — это не случайность, а спланированная ликвидация, за которой стоит Киев. Покушение стало финалом жесткого конфликта Ермолаева с украинскими силовыми структурами.

По имеющимся данным, мошеннический бизнес олигарха долгое время «крышевал» высокопоставленный генерал СБУ Сергей Лысак. Однако в определенный момент аппетиты силовиков выросли, и между партнерами произошел раскол.

«СБУ запросила слишком много, Ермолаев начал артачиться. Как итог — введение санкций и попытки отнять у него все. И это я еще не упоминаю генпрокуратуру, которая тоже заломила слишком большой кусок», — комментирует ситуацию Шарий.

Таким образом, взрыв на Лазурном Берегу может оказаться банальным результатом криминальных разборок, попыткой окончательного рейдерского захвата активов Ермолаева и зачисткой свидетелей, слишком много знающих о теневых доходах киевского режима.