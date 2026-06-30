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30.06.2026, 08:25

Парагвай объявил выходной день в честь победы сборной страны над командой Германии

Новости Мира 0 662

Президент Парагвая Сантьяго Пенья официально объявил 30 июня общенациональным праздничным днем. Такое решение глава государства принял сразу после того, как национальная сборная сенсационно выбила команду Германии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© REUTERS / Brian Snyder
© REUTERS / Brian Snyder

Историческая драма в Бостоне: как ковалась сенсация

Матч первого раунда плей-офф против Бундестим стал для южноамериканцев настоящим испытанием на прочность. Поединок, прошедший на стадионе в Бостоне, держал болельщиков в напряжении до последних секунд.

Счет в игре на 42-й минуте открыл парагвайский форвард Хулио Энсисо, однако во втором тайме немецкая звезда Кай Хаверц восстановил равновесие. После того как основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1), судьба путевки в следующий раунд решилась в футбольной лотерее. В серии послематчевых пенальти нервы оказались крепче у парагвайцев — 4:3.

Указ в соцсетях и слезы счастья

Президент Парагвая отреагировал на успех мгновенно. На своей официальной странице в соцсети X (бывший Twitter) Сантьяго Пенья опубликовал фотографию, на которой он подписывает исторический декрет, и обратился к игрокам со словами искренней благодарности.

«Этот национальный выходной объявляется для того, чтобы отпраздновать эпический триумф над Германией и наш исторический выход в 1/8 финала. Спасибо за эту огромную радость и за то, что вы снова объединили миллионы парагвайцев под одним флагом», — эмоционально заявил лидер страны.

Что ждет Парагвай дальше

Благодаря этой победе латиноамериканская сборная вошла в число 16 сильнейших команд планеты. Праздновать успех жителям страны придется оперативно: уже 4 июля в Филадельфии парагвайцам предстоит матч 1/8 финала. Их соперником станет победитель пары Франция — Швеция.

Напомним, что масштабный футбольный форум в Северной Америке продлится до 19 июля, и Парагвай уже вписал свое имя в список главных открытий этого турнира.

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