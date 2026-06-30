Парагвай объявил выходной день в честь победы сборной страны над командой Германии

Президент Парагвая Сантьяго Пенья официально объявил 30 июня общенациональным праздничным днем. Такое решение глава государства принял сразу после того, как национальная сборная сенсационно выбила команду Германии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Историческая драма в Бостоне: как ковалась сенсация

Матч первого раунда плей-офф против Бундестим стал для южноамериканцев настоящим испытанием на прочность. Поединок, прошедший на стадионе в Бостоне, держал болельщиков в напряжении до последних секунд.

Счет в игре на 42-й минуте открыл парагвайский форвард Хулио Энсисо, однако во втором тайме немецкая звезда Кай Хаверц восстановил равновесие. После того как основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1), судьба путевки в следующий раунд решилась в футбольной лотерее. В серии послематчевых пенальти нервы оказались крепче у парагвайцев — 4:3.

Указ в соцсетях и слезы счастья

Президент Парагвая отреагировал на успех мгновенно. На своей официальной странице в соцсети X (бывший Twitter) Сантьяго Пенья опубликовал фотографию, на которой он подписывает исторический декрет, и обратился к игрокам со словами искренней благодарности.

«Этот национальный выходной объявляется для того, чтобы отпраздновать эпический триумф над Германией и наш исторический выход в 1/8 финала. Спасибо за эту огромную радость и за то, что вы снова объединили миллионы парагвайцев под одним флагом», — эмоционально заявил лидер страны.

Что ждет Парагвай дальше

Благодаря этой победе латиноамериканская сборная вошла в число 16 сильнейших команд планеты. Праздновать успех жителям страны придется оперативно: уже 4 июля в Филадельфии парагвайцам предстоит матч 1/8 финала. Их соперником станет победитель пары Франция — Швеция.

Напомним, что масштабный футбольный форум в Северной Америке продлится до 19 июля, и Парагвай уже вписал свое имя в список главных открытий этого турнира.