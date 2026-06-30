В Японии успешно протестировали препарат для выращивания живых зубов

Японские исследователи вплотную приблизились к революции в стоматологии, успешно завершив первый этап испытаний препарата, запускающего регенерацию коренных зубов. Уникальное лекарство блокирует особый белок-ограничитель, что в перспективе позволит людям полностью отказаться от искусственных имплантатов и протезов в пользу собственных живых зубов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Popular Mechanics.

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Генетический замок: как ученые обманули природу

В основе сенсационного открытия лежит работа с белком USAG-1, который присутствует в организме человека и отвечает за остановку роста зубов после формирования основного ряда. Биологи из фармкомпании Toregem BioPharma выяснили, что этот протеин действует как своеобразный «предохранитель». Разработав моноклональное антитело, способное точечно подавлять активность USAG-1, ученые смогли снять природный запрет на регенерацию. На практике это означает, что организм получает зеленый свет на выращивание новых зубов из спящих зачатков.

От грызунов к людям: результаты первых тестов

Технология уже продемонстрировала поразительные результаты в лабораторных условиях. Эксперименты на мышах и хорьках увенчались абсолютным успехом — животные, потерявшие зубы или имевшие врожденные дефекты, без труда отрастили новые, абсолютно здоровые резцы и моляры. К настоящему моменту авторы проекта официально отчитались о завершении первой фазы клинических исследований на человеке. Тем не менее, разработчики сохраняют научную сдержанность: текущий этап подтверждает безопасность препарата для здоровья, но ученым еще предстоит доказать его стопроцентную эффективность непосредственно на пациентах-добровольцах.

Кто в очереди первый: целевая аудитория препарата

Вопреки ожиданиям массового рынка, первыми коммерческую услугу «выращивания» зубов получат не пожилые люди или жертвы травм и кариеса. Приоритетной группой для клинического применения станут пациенты с тяжелыми генетическими аномалиями — врожденной агенезией, гиподонтией и олигодонтией. Это редкие патологии, при которых дети рождаются без зачатков коренных зубов. Лишь после того, как методика будет отточена на лечении врожденных недугов, фармгигант начнет адаптировать технологию для широких слоев населения, что в будущем может навсегда изменить мировую индустрию протезирования.