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30.06.2026, 11:19

Слепота из розетки: ученые нашли неожиданный фактор, который выжигает сетчатку

Новости Мира 0 674

Привычка включать на полную мощность свет или гаджеты в вечернее время может стоить человеку зрения в старости. Ученые из Принстона доказали, что интенсивное искусственное освещение после восьми вечера критически повышает риски развития глаукомы и катаракты, сообщает Lada.kz. 

© Depositphotos.com / yanlev
© Depositphotos.com / yanlev

Масштабный эксперимент: 80 тысяч человек под контролем

Новое исследование, результаты которого опубликовал авторитетный журнал GeroScience, перевернуло представление о гигиене зрения. Команда ученых из Принстонского института нейронаук проанализировала колоссальный массив данных — профили 82 826 участников Британского биобанка.

Методика была беспрецедентной по точности: в течение недели добровольцы носили на запястьях высокочувствительные датчики, фиксировавшие уровень освещенности каждые 1,2 секунды. После этого авторы работы целых восемь лет отслеживали медицинские показатели подопытных. Результаты оказались пугающими.

Опасные часы и критические цифры

Как выяснилось, наибольшую угрозу несет яркий свет в промежутке между 20:00 и 23:30. Если в это время человек регулярно находится в условиях освещенности выше 1000 люкс (что сопоставимо с улицей в сильно пасмурный день), его глаза оказываются под ударом.

Статистика долгосрочных последствий выглядит следующим образом:

  • Риск развития первичной открытоугольной глаукомы (ведущей к необратимой слепоте) вырастает на 47%;

  • Вероятность неизлечимой возрастной макулярной дегенерации (поражения центральной зоны сетчатки) увеличивается на 31%;

  • Шансы заработать катаракту (помутнение хрусталика) взлетают на 18%.

Обычная люстра не виновата: где прячется угроза?

Исследователи поспешили успокоить читателей: стандартное домашнее освещение, дающее от 100 до 500 люкс, не представляет серьезной опасности. В зону риска человека загоняют другие, более мощные источники.

В первую очередь речь идет об экранах современных смартфонов, планшетов и ноутбуков, выкрученных на максимальную яркость в темной комнате, а также о сверхмощных светодиодных лампах и специфическом профессиональном освещении на рабочих местах.

Почему свет «убивает» глаза

Биологи выделяют две главные причины разрушительного воздействия:

  1. Сбой биологических часов. Яркие вспышки в вечернее время обманывают мозг, нарушая циркадные ритмы и блокируя выработку гормона сна — мелатонина, который отвечает в том числе за регенерацию клеток.

  2. Окислительный стресс. Синий спектр, излучаемый современными LED-экранами и лампами, провоцирует выброс свободных радикалов. Они буквально бомбардируют и повреждают нежные клетки сетчатки и хрусталика.

Ученые подчеркивают: пока зафиксирована лишь четкая статистическая связь, а не прямая причинно-следственная зависимость. Тем не менее, вечерний свет — это тот фактор риска, который каждый из нас способен взять под контроль прямо сегодня, просто убавив яркость своих гаджетов.

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