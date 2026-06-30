Слепота из розетки: ученые нашли неожиданный фактор, который выжигает сетчатку

Привычка включать на полную мощность свет или гаджеты в вечернее время может стоить человеку зрения в старости. Ученые из Принстона доказали, что интенсивное искусственное освещение после восьми вечера критически повышает риски развития глаукомы и катаракты, сообщает Lada.kz.
Новое исследование, результаты которого опубликовал авторитетный журнал GeroScience, перевернуло представление о гигиене зрения. Команда ученых из Принстонского института нейронаук проанализировала колоссальный массив данных — профили 82 826 участников Британского биобанка.
Методика была беспрецедентной по точности: в течение недели добровольцы носили на запястьях высокочувствительные датчики, фиксировавшие уровень освещенности каждые 1,2 секунды. После этого авторы работы целых восемь лет отслеживали медицинские показатели подопытных. Результаты оказались пугающими.
Как выяснилось, наибольшую угрозу несет яркий свет в промежутке между 20:00 и 23:30. Если в это время человек регулярно находится в условиях освещенности выше 1000 люкс (что сопоставимо с улицей в сильно пасмурный день), его глаза оказываются под ударом.
Статистика долгосрочных последствий выглядит следующим образом:
Риск развития первичной открытоугольной глаукомы (ведущей к необратимой слепоте) вырастает на 47%;
Вероятность неизлечимой возрастной макулярной дегенерации (поражения центральной зоны сетчатки) увеличивается на 31%;
Шансы заработать катаракту (помутнение хрусталика) взлетают на 18%.
Исследователи поспешили успокоить читателей: стандартное домашнее освещение, дающее от 100 до 500 люкс, не представляет серьезной опасности. В зону риска человека загоняют другие, более мощные источники.
В первую очередь речь идет об экранах современных смартфонов, планшетов и ноутбуков, выкрученных на максимальную яркость в темной комнате, а также о сверхмощных светодиодных лампах и специфическом профессиональном освещении на рабочих местах.
Биологи выделяют две главные причины разрушительного воздействия:
Сбой биологических часов. Яркие вспышки в вечернее время обманывают мозг, нарушая циркадные ритмы и блокируя выработку гормона сна — мелатонина, который отвечает в том числе за регенерацию клеток.
Окислительный стресс. Синий спектр, излучаемый современными LED-экранами и лампами, провоцирует выброс свободных радикалов. Они буквально бомбардируют и повреждают нежные клетки сетчатки и хрусталика.
Ученые подчеркивают: пока зафиксирована лишь четкая статистическая связь, а не прямая причинно-следственная зависимость. Тем не менее, вечерний свет — это тот фактор риска, который каждый из нас способен взять под контроль прямо сегодня, просто убавив яркость своих гаджетов.
Комментарии0 комментарий(ев)