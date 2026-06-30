321 бриллиант для Трампа: Бельгия прислала президенту США «королевский» перстень с тайным намеком

Президенту США Дональду Трампу передали эксклюзивный золотой перстень, инкрустированный 321 природным бриллиантом и еще 75 драгоценными камнями. Роскошный подарок приурочен к грядущему 250-летию независимости Соединенных Штатов, однако за этим жестом скрывается прагматичный экономический подтекст, сообщает Lada.kz со ссылкой на AWDC.
Уникальное ювелирное изделие американскому лидеру преподнес Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC). Как сообщила пресс-служба организации, этот жест — не просто дань уважения к грядущему юбилею США, а символ нерушимости трансатлантического бизнеса.
Передача исторического подарка состоялась по дипломатическим каналам: руководство алмазного центра вручило перстень послу США в Бельгии Биллу Уайту, который доставит его главе государства. По словам председателя AWDC Исидора Мерселя, Трамп получил этот подарок как олицетворение «прочности и долговечности» экономических связей, связывающих Бельгию и Соединенные Штаты на протяжении многих поколений.
Для бельгийских алмазодобытчиков и ювелиров американский рынок — это фундамент финансового благополучия. Антверпен исторически считается мировой столицей огранки и торговли драгоценными камнями, но именно США выступают их главным конечным потребителем.
Статистический факт: Львиная доля природных алмазов, которые закупаются, оцениваются и продаются на биржах Антверпена, в итоге пересекает океан. Они инкрустируются в украшения американских брендов и приобретаются покупателями в Штатах. Подарок Трампу — это стратегическое напоминание о том, кто является главным гарантом стабильности алмазного рынка.
Особое внимание в Антверпенском центре обратили на детали создания шедевра. В дизайне перстня использовано золото высшей пробы, 321 природный бриллиант и еще 75 редких драгоценных камней (итого 396 камней на одном изделии).
Представители AWDC отдельно и весьма настойчиво акцентировали внимание на том, что при создании кольца не использовалось ни одного искусственного камня. В заявлении организации скрыт мощный манифест против тренда на лабораторные алмазы:
Визуальное сходство: Ювелиры признают, что внешне синтезированные в лаборатории камни практически неотличимы от добытых из земных недр.
Принципиальная разница: Эксперты подчеркнули, что происхождение, редкость, реальная рыночная стоимость и, главное, элитарный статус природных камней несопоставимы с искусственными аналогами.
Таким образом, подарок Дональду Трампу стал не только политическим реверансом, но и масштабной пиар-акцией индустрии натуральных алмазов, переживающей сегодня жесткую конкуренцию с технологическими стартапами.
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