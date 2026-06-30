18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.72
548.07
6.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.06.2026, 12:17

321 бриллиант для Трампа: Бельгия прислала президенту США «королевский» перстень с тайным намеком

Новости Мира 0 624

Президенту США Дональду Трампу передали эксклюзивный золотой перстень, инкрустированный 321 природным бриллиантом и еще 75 драгоценными камнями. Роскошный подарок приурочен к грядущему 250-летию независимости Соединенных Штатов, однако за этим жестом скрывается прагматичный экономический подтекст, сообщает Lada.kz со ссылкой на AWDC.

Фото: awdc.be
Фото: awdc.be

Юбилейный символ: кто и зачем одарил Белый дом

Уникальное ювелирное изделие американскому лидеру преподнес Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC). Как сообщила пресс-служба организации, этот жест — не просто дань уважения к грядущему юбилею США, а символ нерушимости трансатлантического бизнеса.

Передача исторического подарка состоялась по дипломатическим каналам: руководство алмазного центра вручило перстень послу США в Бельгии Биллу Уайту, который доставит его главе государства. По словам председателя AWDC Исидора Мерселя, Трамп получил этот подарок как олицетворение «прочности и долговечности» экономических связей, связывающих Бельгию и Соединенные Штаты на протяжении многих поколений.

Алмазная геополитика: почему США так важны для Бельгии

Для бельгийских алмазодобытчиков и ювелиров американский рынок — это фундамент финансового благополучия. Антверпен исторически считается мировой столицей огранки и торговли драгоценными камнями, но именно США выступают их главным конечным потребителем.

Статистический факт: Львиная доля природных алмазов, которые закупаются, оцениваются и продаются на биржах Антверпена, в итоге пересекает океан. Они инкрустируются в украшения американских брендов и приобретаются покупателями в Штатах. Подарок Трампу — это стратегическое напоминание о том, кто является главным гарантом стабильности алмазного рынка.

Категорическое «нет» синтетике: скрытый манифест ювелиров

Особое внимание в Антверпенском центре обратили на детали создания шедевра. В дизайне перстня использовано золото высшей пробы, 321 природный бриллиант и еще 75 редких драгоценных камней (итого 396 камней на одном изделии).

Представители AWDC отдельно и весьма настойчиво акцентировали внимание на том, что при создании кольца не использовалось ни одного искусственного камня. В заявлении организации скрыт мощный манифест против тренда на лабораторные алмазы:

  • Визуальное сходство: Ювелиры признают, что внешне синтезированные в лаборатории камни практически неотличимы от добытых из земных недр.

  • Принципиальная разница: Эксперты подчеркнули, что происхождение, редкость, реальная рыночная стоимость и, главное, элитарный статус природных камней несопоставимы с искусственными аналогами.

Таким образом, подарок Дональду Трампу стал не только политическим реверансом, но и масштабной пиар-акцией индустрии натуральных алмазов, переживающей сегодня жесткую конкуренцию с технологическими стартапами.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь