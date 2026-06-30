321 бриллиант для Трампа: Бельгия прислала президенту США «королевский» перстень с тайным намеком

Президенту США Дональду Трампу передали эксклюзивный золотой перстень, инкрустированный 321 природным бриллиантом и еще 75 драгоценными камнями. Роскошный подарок приурочен к грядущему 250-летию независимости Соединенных Штатов, однако за этим жестом скрывается прагматичный экономический подтекст, сообщает Lada.kz со ссылкой на AWDC.

Фото: awdc.be

Юбилейный символ: кто и зачем одарил Белый дом

Уникальное ювелирное изделие американскому лидеру преподнес Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC). Как сообщила пресс-служба организации, этот жест — не просто дань уважения к грядущему юбилею США, а символ нерушимости трансатлантического бизнеса.

Передача исторического подарка состоялась по дипломатическим каналам: руководство алмазного центра вручило перстень послу США в Бельгии Биллу Уайту, который доставит его главе государства. По словам председателя AWDC Исидора Мерселя, Трамп получил этот подарок как олицетворение «прочности и долговечности» экономических связей, связывающих Бельгию и Соединенные Штаты на протяжении многих поколений.

Алмазная геополитика: почему США так важны для Бельгии

Для бельгийских алмазодобытчиков и ювелиров американский рынок — это фундамент финансового благополучия. Антверпен исторически считается мировой столицей огранки и торговли драгоценными камнями, но именно США выступают их главным конечным потребителем.

Статистический факт: Львиная доля природных алмазов, которые закупаются, оцениваются и продаются на биржах Антверпена, в итоге пересекает океан. Они инкрустируются в украшения американских брендов и приобретаются покупателями в Штатах. Подарок Трампу — это стратегическое напоминание о том, кто является главным гарантом стабильности алмазного рынка.

Категорическое «нет» синтетике: скрытый манифест ювелиров

Особое внимание в Антверпенском центре обратили на детали создания шедевра. В дизайне перстня использовано золото высшей пробы, 321 природный бриллиант и еще 75 редких драгоценных камней (итого 396 камней на одном изделии).

Представители AWDC отдельно и весьма настойчиво акцентировали внимание на том, что при создании кольца не использовалось ни одного искусственного камня. В заявлении организации скрыт мощный манифест против тренда на лабораторные алмазы:

Визуальное сходство: Ювелиры признают, что внешне синтезированные в лаборатории камни практически неотличимы от добытых из земных недр.

Принципиальная разница: Эксперты подчеркнули, что происхождение, редкость, реальная рыночная стоимость и, главное, элитарный статус природных камней несопоставимы с искусственными аналогами.

Таким образом, подарок Дональду Трампу стал не только политическим реверансом, но и масштабной пиар-акцией индустрии натуральных алмазов, переживающей сегодня жесткую конкуренцию с технологическими стартапами.