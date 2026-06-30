ISU снял запрет: российские фигуристы возвращаются на международные турниры

Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил о полном возвращении российских спортсменов на мировые турниры начиная с сезона-2026/27. Спустя четыре года изоляции отечественные атлеты получили зеленый свет не только на личные, но и на командные первенства, сообщает Lada.kz.

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Большой камбэк: на каких условиях возвращается Россия

Главное спортивное ведомство зимних видов (ISU) опубликовало официальный релиз, который ставит точку в затяжной изоляции российского фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Формальные ограничения сняты, однако выступать атлетам придется в уже привычном, но все еще компромиссном нейтральном статусе.

Главная сенсация этого решения — допуск россиян к командным стартам. Ранее международные спортивные чиновники неохотно шли на уступки в отношении сборных, ограничивая россиян лишь индивидуальными квотами.

Хроника изоляции: от жесткого бана до Олимпиады-2026

Напомним, что стена между российским льдом и международными аренами была возведена еще в 2022 году. Первые трещины в ней появились лишь весной 2025 года. Накануне зимней Олимпиады в Милане ISU точечно одобрил нейтральный статус всего для четырех российских одиночников:

Мужское катание: Петр Гуменник и Владислав Дикиджи.

Женское катание: Аделия Петросян и Алина Горбачева.

На прошедших Олимпийских играх 2026 года Аделия Петросян и Петр Гуменник смогли войти в шестерку сильнейших, заняв шестые места в своих дисциплинах. Эксперты отмечают, что этот результат — колоссальный успех, учитывая колоссальное психологическое давление и отсутствие международной соревновательной практики на протяжении нескольких лет.

Удар по парам: кого не пустили на главные старты четырехлетия

Несмотря на то, что барьер для одиночников пал еще в 2025 году, парные виды фигурного катания подверглись жесткой дискриминации. ISU категорически отказал российским танцевальным дуэтам и спортивным парам в участии в отборочных олимпийских турнирах.

Из-за этого решения мимо Олимпиады-2026 пролетели главные фавориты и действующие чемпионы России:

Танцы на льду: Александра Степанова и Иван Букин.

Парное катание: Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

По мнению аналитиков, именно отсутствие сильнейших российских пар искусственно снизило конкуренцию на олимпийском льду и обесценило часть медалей для иностранных дуэтов.

Новая реальность: чего ждать от сезона-2026/27

Решение ISU открыть двери для всех видов спорта с нового сезона — это не просто шаг навстречу спортсменам, а признание кризиса. Без российского триколора мировые рейтинги трансляций фигурного катания и доходы от рекламы стремительно падали.

С сезона-2026/27 российская ледовая машина возвращается в большую игру. И хотя нейтральный статус сохраняется, само присутствие россиян в личных и командных турнирах полностью перекроит мировую табель о рангах и вернет турнирам ISU былую зрелищность и интригу.