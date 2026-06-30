Секрет 10 миллионов оттенков: ученые впервые раскрыли суперсилу человеческого глаза

Международная группа ученых впервые раскрыла молекулярный механизм, позволяющий человеческому глазу распознавать до 10 миллионов различных цветовых оттенков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Главный дирижер нашей сетчатки

Грандиозная палитра красок, которую мы ежедневно наблюдаем, зависит всего от одного-единственного химического соединения. К такому революционному выводу пришли исследователи из Австралийского национального университета, объединив усилия с коллегами из Германии и Китая. Оказалось, что ключевым элементом нашего цветного зрения является ретинальдегид — уникальное светочувствительное производное привычного нам витамина А.

В ходе масштабной работы эксперты детально расшифровали пространственную структуру трех колбочковых опсинов. Эти специализированные белки находятся в клетках-колбочках сетчатки и делят между собой обязанности по восприятию трех фундаментаческих спектров: красного, зеленого и синего.

Один секрет на три белка

Самым удивительным открытием стало то, что во всех трех типах опсинов содержится абсолютно идентичная молекула ретиналя. Однако каждый белок сворачивается вокруг нее уникальным образом.

Именно эти тончайшие различия во внутримолекулярных взаимодействиях заставляют одно и то же вещество реагировать на строго определенные длины световых волн. Из комбинации этих трех сигналов мозг и синтезирует невероятно сочную, детализированную картинку окружающего мира.

Скорость, которая спасает фокус

Исследование выявило еще одну важную кинетическую закономерность работы зрительного аппарата. Красные и зеленые опсины после получения кванта света деактивируются в разы быстрее, чем синие.

Эта невероятная скорость обусловлена особой конфигурацией электронных зарядов вокруг ретинальдегида. Благодаря мгновенной перезагрузке рецепторов, человеческий глаз способен четко улавливать динамику быстро движущихся объектов при ярком дневном свете, избегая эффекта «смазывания».

Технологический прорыв: Криоэлектронная микроскопия

До настоящего момента внутренняя архитектура колбочковых опсинов оставалась одной из главных загадок офтальмологии и биофизики. Ученым была известна лишь структура родопсина — белка, содержащегося в «палочках» и отвечающего за сумеречное зрение. Кристаллизовать более хрупкие колбочковые белки стандартными методами не удавалось десятилетиями.

Совершить технологический прорыв помог метод криоэлектронной микроскопии. Эта технология позволяет мгновенно замораживать белковые комплексы, фиксируя их естественное состояние, и сканировать структуру с атомным разрешением.

Новая эра в лечении слепоты

Практическая ценность этого фундаментального открытия выходит далеко за рамки сухой теории. Детальное понимание того, как именно опсины взаимодействуют с ретиналем, открывает перед медициной принципиально новые горизонты.

Авторы работы уверены, что полученные данные позволят расшифровать точную природу врожденных нарушений цветового зрения (дальтонизма). Более того, это приблизит генетиков и фармацевтов к созданию таргетной терапии для лечения тяжелых дегенеративных заболеваний сетчатки, связанных с разрушением фоторецепторов.