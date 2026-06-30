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30.06.2026, 17:11

Кто кормит человечество рыбой: какие океаны лидируют по промыслу

Новости Мира 0 566

Новый глобальный отчет ФАО раскрыл критическую неравномерность распределения океанических биоресурсов: всего одна акватория поставляет на рынки половину всех морепродуктов, в то время как другие регионы остаются заблокированными природой, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: thefutureeconomy.ca
Фото: thefutureeconomy.ca

Тихоокеанский гигант: абсолютная доминанта мирового рынка

Тихий океан прочно удерживает статус главного «продовольственного донора» планеты. Согласно свежим данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ежегодный объем добычи здесь достигает внушительных 47 миллионов тонн. Это эквивалентно почти 50% от совокупного мирового морского улова.

Ключевым драйвером столь колоссальных показателей остаются ультрапродуктивные прибрежные зоны Латинской Америки, в частности Перу. Именно здесь развернут самый масштабный монопромысел на Земле — добыча перуанского анчоуса, превосходящая по объемам вылов любого другого одиночного вида рыбы на планете.

Атлантический щит: гарант европейской и американской продовольственной безопасности

Вторую строчку глобального рейтинга стабильно удерживает Атлантический океан. Его ежегодный вклад оценивается в 21 миллион тонн гидробионтов, что обеспечивает четверть (25%) мировых потребностей.

В отличие от Тихого океана, где ставка сделана на массовый мелкий вид, атлантический промысел ориентирован на высоколиквидные белковые ресурсы. Базовыми столпами местного экспорта и внутреннего потребления в странах Европы и Северной Америки остаются треска, пикша, а также ценные виды тунца.

Южный вектор: экономическая опора и стратегический резерв

Индийский океан генерирует около 15% общего объема (12 млн тонн). Его значение выходит далеко за рамки сухих цифр: для десятков развивающихся прибрежных государств местная добыча тунца — это фундамент продовольственной независимости и ключевой источник валютной выручки.

В свою очередь, Южный океан с его скромными на первый взгляд 418 тысячами тонн (около 5%) выполняет незаменимую биостратегическую функцию. Эта суровая акватория служит основным мировым поставщиком антарктического криля — ключевого элемента морских экосистем и ценнейшего сырья для высокотехнологичной переработки, фармацевтики и аквакультуры.

Арктический тупик: менее 1% в глобальном балансе

Северный Ледовитый океан замыкает мировую промышленную цепочку с минимальным результатом в 19 тысяч тонн. Экстремальные климатические условия, присутствие многолетних ледовых полей и колоссальные логистические издержки делают крупное индустриальное рыболовство здесь экономически нецелесообразным.

Тем не менее эксперты ФАО подчеркивают: глобальное потепление и постепенное таяние полярных льдов в среднесрочной перспективе могут полностью перекроить карту мирового рыбного промысла.

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