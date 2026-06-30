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30.06.2026, 18:48

Таксисты в регионах России начали сходить с маршрутов из-за дефицита бензина

Новости Мира 0 531

Региональные таксопарки бьют тревогу: из-за обострившегося дефицита бензина и ограничений на АЗС водители начали массово покидать линию. Отток кадров в отдельных компаниях уже достиг 20%, что неизбежно приведет к дефициту машин и скачку цен на поездки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Коммерсантъ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Такси уходит в простой: масштабы оттока

Топливный кризис в России нанес прямой удар по рынку легковых перевозок. Из-за сложностей с заправкой автомобилей водители все чаще отказываются выходить на работу. Как сообщает «Коммерсантъ», масштаб проблемы варьируется от региона к региону, но тенденция пугающая. По словам генерального директора таксопарка F1rst Дмитрия Назарова, отток шоферов в его компании подскочил сразу на 20%. Коллегу поддерживает и руководитель таксопарка «369» Михаил Манхаев — здесь линию покинули от 5% до 10% сотрудников.

Оставшиеся в строю автомобилисты вынуждены радикально менять тактику работы. Теперь они избегают многочасовых маршрутов и заказов в перегруженный центр городов, опасаясь остаться с пустым баком посреди пробки.

Карта ограничений: где ситуация критическая

Инфраструктурный сбой затронул уже десятки субъектов РФ. Ситуация на местах выглядит следующим образом:

  • Краснодарский край: в региональной столице закрыто или приостановило работу около половины всех автозаправочных станций.

  • Иркутская область: из-за дефицита горючего местные власти объявили режим повышенной готовности.

  • Ограничения на объемы: в Дагестане, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Саратовской областях и Красноярском крае заправки ввели жесткие лимиты на отпуск топлива — отпускать бензин «до полного бака» одной машине теперь запрещено.

Водителям приходится тратить драгоценные рабочие часы не на перевозку клиентов, а на квесты по поиску работающих АЗС и стояние в очередях. В сервисе заказа такси «Максим» подтверждают: эффективное рабочее время водителей резко сократилось. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, администрация парков рекомендует заправлять автомобили глубокой ночью или на рассвете, когда ажиотаж на АЗС спадает.

Почему такси пострадало сильнее всего?

В отличие от муниципального общественного транспорта, который имеет гарантированные или централизованные каналы снабжения, сфера легкового такси полностью зависит от коммерческой розницы. Глава центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Олег Амосов подчеркивает: таксисты заправляются самостоятельно, поэтому любые колебания на частных АЗС моментально парализуют их работу.

Снижение рентабельности из-за роста цен на топливо и вынужденные простои заставляют водителей сдавать арендованные машины. Эксперты предупреждают: если логистические проблемы с нефтепродуктами не будут решены в ближайшее время, пассажирам стоит готовиться к долгому ожиданию машин и автоматическому включению повышенных тарифов.

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