Уникальный кот с 28 пальцами официально вошел в историю Книги рекордов Гиннесса

В США кот по кличке Тоби официально признан одним из самых удивительных питомцев планеты. Представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили, что на его лапах красуются феноменальные 28 пальцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на UPI .

Фото: Guinness World Records

Необычный кот по кличке Тоби из американского штата Мичиган официально вошел в историю, став обладателем рекорда Книга рекордов Гиннесса. Поводом для этого стала редкая врожденная особенность питомца — ветеринары подтвердили, что на его четырех лапах насчитывается 28 пальцев.

Редкая врожденная особенность

В норме у домашних кошек бывает 18 пальцев: по пять на передних лапах и по четыре на задних. Однако Тоби родился с полидактилией — генетической особенностью, при которой формируются дополнительные пальцы.

Несмотря на необычное строение лап, специалисты отмечают, что животное полностью здорово. Лишние пальцы никак не сказываются на его самочувствии: кот свободно бегает, играет и ведет привычный для домашних питомцев образ жизни.

Повторение мирового рекорда спустя более 20 лет

До появления Тоби аналогичный рекорд принадлежал канадскому коту по кличке Джейк, который был зарегистрирован в 2002 году. У него также было 28 пальцев, и теперь Тоби официально разделил это достижение, войдя в число самых необычных кошек в мире.

Хозяйка рассказала о первой встрече с питомцем

Владелица кота Делани Хендерсон призналась, что была искренне удивлена, когда впервые увидела необычные лапы своего будущего питомца. По ее словам, с самого начала она почувствовала особую связь с Тоби и не сомневалась, что именно этот кот должен стать частью ее семьи.

Сегодня необычный питомец не только радует своих хозяев, но и официально носит звание рекордсмена, подтвержденное экспертами Книги рекордов Гиннесса.