На Солнце произошел супервзрыв класса X, грозящий жесткими магнитными бурями

Наша планета оказалась в зоне потенциального удара: ученые зафиксировали на Солнце первую за последнее время вспышку высшего уровня мощности, сообщает Lada.kz.
Российские ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердили резкий рост активности нашей звезды. После недавнего предупреждения астрономов о формировании опасных зон на Солнце произошел ожидаемый, но от этого не менее мощный взрыв.
«Вот и первая X-вспышка», — лаконично прокомментировали ситуацию исследователи в своем официальном Telegram-канале.
Этому супервзрыву предшествовали менее мощные, но частые сигналы: только за прошедшие сутки на Солнце произошло 17 вспышек более низкого ранга, две из которых достигли довольно сильного класса M. Основная опасность заключается в том, что на поверхности светила сформировалась гигантская группа пятен, которая сейчас развернута аккурат в сторону Земли.
В астрономии солнечные вспышки классифицируют по пяти уровням в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и максимальный — X. Каждый следующий класс мощнее предыдущего в 10 раз.
Вспышки уровня X — это масштабные выбросы энергии, которые при падении на магнитосферу Земли провоцируют сильные геомагнитные штормы.
Возможные последствия для планеты:
Сбои в технике: Нарушения коротковолновой радиосвязи, сбои в работе спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС) и скачки напряжения в промышленных энергосетях.
Красота в небе: Повышенная солнечная активность значительно расширяет географию полярных сияний — их можно будет наблюдать гораздо южнее привычных широт.
Природа: Геомагнитные колебания способны сбивать с курса перелетных птиц и мигрирующих животных.
Что касается влияния на самочувствие людей, то в научном сообществе до сих пор нет единого мнения. Пока одни эксперты связывают магнитные бури с головными болями у метеозависимых, официальная медицина призывает не паниковать, так как прямая причинно-следственная связь наукой пока окончательно не доказана.
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