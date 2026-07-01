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01.07.2026, 08:08

На Солнце произошел супервзрыв класса X, грозящий жесткими магнитными бурями

Новости Мира 0 883

Наша планета оказалась в зоне потенциального удара: ученые зафиксировали на Солнце первую за последнее время вспышку высшего уровня мощности, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Солнечный шторм набирает обороты

Российские ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердили резкий рост активности нашей звезды. После недавнего предупреждения астрономов о формировании опасных зон на Солнце произошел ожидаемый, но от этого не менее мощный взрыв.

«Вот и первая X-вспышка», — лаконично прокомментировали ситуацию исследователи в своем официальном Telegram-канале.

Этому супервзрыву предшествовали менее мощные, но частые сигналы: только за прошедшие сутки на Солнце произошло 17 вспышек более низкого ранга, две из которых достигли довольно сильного класса M. Основная опасность заключается в том, что на поверхности светила сформировалась гигантская группа пятен, которая сейчас развернута аккурат в сторону Земли.

Чем грозит Земле высший класс X

В астрономии солнечные вспышки классифицируют по пяти уровням в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и максимальный — X. Каждый следующий класс мощнее предыдущего в 10 раз.

Вспышки уровня X — это масштабные выбросы энергии, которые при падении на магнитосферу Земли провоцируют сильные геомагнитные штормы.

Возможные последствия для планеты:

  • Сбои в технике: Нарушения коротковолновой радиосвязи, сбои в работе спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС) и скачки напряжения в промышленных энергосетях.

  • Красота в небе: Повышенная солнечная активность значительно расширяет географию полярных сияний — их можно будет наблюдать гораздо южнее привычных широт.

  • Природа: Геомагнитные колебания способны сбивать с курса перелетных птиц и мигрирующих животных.

Что касается влияния на самочувствие людей, то в научном сообществе до сих пор нет единого мнения. Пока одни эксперты связывают магнитные бури с головными болями у метеозависимых, официальная медицина призывает не паниковать, так как прямая причинно-следственная связь наукой пока окончательно не доказана.

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