В США 10-летнему мальчику предъявлено обвинение первой степени за убийство младенца

В американском Сент-Луисе (штат Миссури) десятилетнему мальчику предъявили обвинение в убийстве первой степени после того, как он смертельно ранил в голову семимесячного младенца. Трагедия произошла из-за преступной халатности взрослых, оставивших заряженный пистолет в доступном для детей месте, сообщает Lada.kz со ссылкой на New York Post .

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Роковой выстрел: детали трагедии в Миссури

По данным департамента полиции Сент-Луиса, семимесячный ребенок был экстренно госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением в голову. Несмотря на усилия реаниматологов и профильных врачей, спасти младенца не удалось — травма оказалась несовместимой с жизнью.

В ходе первичного осмотра места происшествия и допроса свидетелей следователи установили, что в момент ЧП в доме находились трое детей. Оружие, из которого был произведен выстрел, принадлежало 19-летнему отцу погибшего младенца.

Оружие под матрасом и системная халатность

Следственные органы выяснили, что пистолет хранился в спальне под матрасом. Десятилетний мальчик не просто случайно наткнулся на него — как утверждают следователи, ребенок достоверно знал, где лежит огнестрельное оружие, и ранее уже неоднократно брал его в руки.

Правоохранители подчеркивают: владелец оружия проигнорировал базовые правила безопасности, фактически оставив заряженный пистолет в открытом доступе для несовершеннолетних.

Ювенальный суд и арест без права залога

На данный момент обвинения предъявлены двум фигурантам дела:

Десятилетнему мальчику инкриминируют преднамеренное убийство (первой степени). Дело передано на рассмотрение в ювенальный суд (суд по делам несовершеннолетних), где к подросткам применяются особые процессуальные нормы.

19-летнему отцу погибшего ребенка предъявлены обвинения в создании опасности для жизни детей, повлекшей смерть, а также в незаконном и халатном хранении огнестрельного оружия. По решению суда он взят под стражу и на время следствия находится в следственном изоляторе без права внесения залога.

Местные социальные службы и полиция штата Миссури начали масштабную проверку условий проживания детей в данной семье. Следствию предстоит определить степень ответственности каждого из взрослых, находившихся в доме или знавших об опасных условиях содержания несовершеннолетних.