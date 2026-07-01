Больше никто не узнает ваш номер: WhatsApp внедряет секретную функцию приватности

Популярный мессенджер WhatsApp радикально меняет политику конфиденциальности и переходит на систему уникальных никнеймов, позволяющих общаться без раскрытия личных данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на WabeTaInfo .

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Революция приватности: зачем WhatsApp скрывает номера

Команда WhatsApp готовится представить одно из самых масштабных обновлений в истории сервиса — систему уникальных имён пользователей (usernames). После полноценного развертывания функции общаться с новыми людьми, коллегами и брендами можно будет без обмена номерами телефонов.

Разработчики подчеркивают, что главная цель апдейта — безопасность. Номер телефона по-прежнему будет нужен для регистрации аккаунта, но в диалогах с новыми собеседниками он отображаться не будет, если его не сохранили в контактах заранее. Как отмечают в компании, «если кто-то уже получил ваш номер, забрать его обратно невозможно», и никнеймы призваны решить эту проблему раз и навсегда.

Битва за имена: бронирование уже началось

Аудитория мессенджера превышает 3 миллиарда человек, поэтому красивые и короткие имена станут дефицитом в первые же дни. Чтобы избежать хаоса, WhatsApp запускает функцию бронирования никнеймов постепенно, давая пользователям шанс закрепить за собой желаемый ID до официального старта системы.

Как зарезервировать свой никнейм прямо сейчас:

Обновите WhatsApp до самой последней версии в App Store или Google Play. Откройте «Настройки» -> раздел «Аккаунт». Найдите пункт Username (Имя пользователя). Введите желаемый ник. Если он занят, приложение предложит альтернативы.

Важно: Функция внедряется волнообразно. Если у вас в настройках еще нет этого пункта, значит, обновление для вашего региона или устройства станет доступно чуть позже. WhatsApp пришлет внутреннее уведомление, как только опция откроется.

Жесткие рамки: правила создания никнейма

Разработчики ввели строгий регламент для создания индивидуальных имен. Ваш никнейм должен соответствовать следующим критериям:

Длина — не более 35 символов.

Обязательно начинается с буквы и содержит как минимум одну букву.

Никаких «www.» в начале и доменных зон (например, «.ru» или «.com») в конце.

Разрешены точки и нижние подчеркивания, но две точки подряд ставить запрещено.

Привилегии для блогеров и брендов

Владельцы бизнеса и авторы контента смогут перенести свои уникальные имена из Instagram или Facebook напрямую в WhatsApp. Для этого необходимо связать аккаунты через Центр аккаунтов Meta. Однако стоит поторопиться: если имя уже занято кем-то другим на одной из платформ Meta, забрать его не получится.

Двойная защита: спамеры остаются ни с чем

Чтобы нововведение не превратило мессенджер в помойку для спам-ботов, разработчики внедрили два ключевых предохранителя:

Защитный ключ (Username key): По умолчанию написать вам сможет любой, кто знает точный ник. Но для публичных личностей появится функция «ключа» — дополнительного секретного кода, без знания которого диалог начать не удастся. На старых контактов это ограничение не влияет. Никакого открытого поиска: Искать людей «наугад» по начальным буквам, как в Telegram, не получится. Чтобы найти человека в WhatsApp, его никнейм придется ввести полностью и безошибочно. Это исключит случайные подборы аккаунтов.

Полноценный запуск системы никнеймов по всему миру запланирован на конец текущего года. Напомним, ранее пользователи WhatsApp также нашли скрытый способ определять, заблокировал ли их собеседник, без отправки сообщений и звонков.