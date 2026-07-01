Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Мексики

Фото: 5-tv.ru

Сейсмический удар в Калифорнийском заливе

У берегов Мексики произошло сильное землетрясение, вызвавшее серьезное беспокойство международных специалистов. Как сообщают эксперты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC), природный катаклизм был зафиксирован во вторник, 30 июня, в 12:45 по местному времени (22:45 по московскому времени).

Приборы зарегистрировали магнитуду 6,0. По классификации сейсмологов, подземные толчки такой мощности относятся к категории сильных и несут в себе прямую угрозу инфраструктуре, будучи способными спровоцировать масштабные разрушения в зоне поражения.

В опасной близости от четверти миллиона жителей

По данным EMSC, очаг стихии залегал на относительно небольшой глубине — всего 10 километров под землей, что обычно усиливает колебания на поверхности. Эпицентр природного явления находился в акватории залива: в 94 километрах к юго-западу от Тамасулы и в 117 километрах к юго-востоку от крупного мексиканского города Лос-Мочис.

Особую тревогу вызывает тот факт, что в Лос-Мочис проживает более 256 тысяч человек. Экстренные службы на данный момент собирают информацию с мест, однако официальных сведений о пострадавших, раненых или масштабах материального ущерба к текущему часу не поступало.

Сейсмическая нестабильность на планете

Землетрясение у берегов Латинской Америки стало не единственным серьезным сейсмическим событием за последнее время. Параллельно датчики зарегистрировали подземные толчки в другом полушарии — у побережья Папуа-Новой Гвинеи.

Там приборы зафиксировали магнитуду 5,5. Очаг этого землетрясения также находился на десятиметровой глубине, а эпицентр располагался в 98 километрах к востоку от города Кимбе и в 603 километрах от столицы государства — Порт-Морсби. Как и в случае с мексиканским инцидентом, информация о жертвах и разрушениях из Океании пока не поступала, однако ученые продолжают тщательно мониторить ситуацию в обоих регионах.