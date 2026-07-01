В ООН заявили о миллионах смертей из-за опасных условий труда

Организация Объединённых Наций призвала страны разработать новое международное соглашение, которое позволит ужесточить контроль за использованием опасных пестицидов. Поводом стали данные о том, что каждые 30 секунд в мире один работник погибает из-за воздействия химических веществ или радиации, передает Lada.kz со ссылкой на Informburo .

Фото с сайта ООН

Об этом говорится в докладе специального докладчика ООН по вопросам прав человека и опасных веществ и отходов Башкута Тунджака. По его данным, ежегодно более 2,78 млн человек умирают из-за небезопасных или вредных условий труда, включая случаи отравления токсичными химикатами.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на существующие международные обязательства по обеспечению безопасных условий труда, воздействие радиации, пестицидов и других опасных веществ продолжает ежедневно уносить жизни работников. При этом, по его мнению, реальное число погибших может быть ещё выше.

«Сегодня практически ни одна отрасль экономики не может гарантировать соблюдение права человека на безопасные и здоровые условия труда. Это касается даже наиболее развитых в экономическом и технологическом отношении сфер», — отметил Тунджак.

В качестве примера он привёл финансовые организации, участвующие в операциях с золотом, добытым в неформальном секторе с использованием токсичной ртути. По словам докладчика, применение этого вещества наносит серьёзный и необратимый вред здоровью, особенно женщин и детей.

Тунджак также напомнил, что право на безопасные и достойные условия труда признано одним из фундаментальных прав человека ещё в 1966 году, после принятия Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.