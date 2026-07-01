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01.07.2026, 14:37

Узбекский футболист обошел Месси в борьбе за лучший гол группового турнира на ЧМ-2026

Новости Мира 0 926

Капитан сборной Узбекистана Элдор Шомуродов стал лидером первого этапа голосования за награду, которая вручается автору лучшего гола турнира. Об этом объявила Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Фото с сайта Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА)
Фото с сайта Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА)

Несмотря на то что сборная Узбекистана завершила выступление на своем дебютном чемпионате мира ФИФА уже на групповом этапе, команда не осталась без индивидуальных достижений. 31-летний Шомуродов, которого считают одним из лучших футболистов в истории узбекского футбола, набрал наибольшее количество голосов среди всех претендентов.

Лучшим болельщики признали гол Шомуродова в ворота сборной ДР Конго, забитый эффектным ударом с острого угла в заключительном матче группового этапа, который прошел 27 июня в Атланте. За этот мяч проголосовали 36% участников опроса.

В борьбе за лидерство узбекский форвард опередил таких звезд мирового футбола, как Лионель Месси и Винисиус Жуниор. Второе место по итогам первого этапа голосования занял представитель Гаити Вильсон Исидор с 26,5% голосов, третьим стал футболист сборной Боснии и Герцеговины Керим Алайбегович, набравший 24,9%.

Перед стартом турнира Шомуродов заявлял в интервью FIFA, что хочет «разрушить стереотипы» о футболе Узбекистана. По итогам первого этапа голосования за лучший гол турнира ему удалось ярко заявить о себе на мировой арене.

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