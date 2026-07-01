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01.07.2026, 18:11

Пенсионер требует от города $35 млн за падение с тротуара

Новости Мира 0 1 017

Обычный семейный ужин в Сан-Диего закончился трагедией и беспрецедентным судебным иском против городских властей. Местный пенсионер, получивший тяжелейшие переломы из-за халатности коммунальных служб, требует от муниципалитета компенсацию в размере 35 миллионов долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Unilad.

Фото: CBS 8 San Diego/unilad.com
Фото: CBS 8 San Diego/unilad.com

Роковая прогулка: как секундная потеря равновесия разрушила жизнь

Пожилой житель Сан-Диего (Калифорния, США) вместе с супругой возвращался из ресторана к своему автомобилю. Поскольку мужчина испытывал трудности с передвижением, он использовал специальные медицинские ходунки.

Маршрут пары пролегал по оживленному городскому тротуару, где пешеходов подстерегала скрытая опасность. Пенсионер зацепился ногой за металлическое основание старого паркомата, которое коммунальщики «забыли» демонтировать должным образом. Железный штырь выступал над бетонным покрытием всего на несколько сантиметров, но этого хватило для непоправимого.

Момент падения зафиксировала камера наружного наблюдения соседней ветеринарной клиники. На кадрах видно, как пожилой мужчина теряет равновесие, летит вперед и с силой ударяется о припаркованную рядом машину.

Паралич и круглосуточный уход: последствия одного падения

Травмы, полученные в результате инцидента, оказались критическими для пожилого организма. Врачи диагностировали у пострадавшего переломы шейного отдела и позвоночника. В данный момент американец выписан из больницы, однако его жизнь изменилась навсегда: он прикован к постели и нуждается в дорогостоящем круглосуточном уходе и постоянной помощи сиделок.

Адвокат пострадавшего Уильям Берман настроен решительно. По его словам, сумма иска в $35 млн полностью обоснована:

«Эта металлическая конструкция представляла прямую угрозу для жизни и здоровья пешеходов. Городские службы обязаны были полностью срезать штыри и выровнять поверхность тротуара сразу после демонтажа паркомата. Из-за их лени и халатности человек остался инвалидом».

Мэрия ушла в глухую оборону

Журналисты американских СМИ уже обратились за разъяснениями в администрацию Сан-Диего. Однако чиновники предсказуемо отказались комментировать ситуацию, сославшись на регламент, запрещающий давать публичные оценки делам, по которым готовится или уже идет судебное разбирательство.

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