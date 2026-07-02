Тамара Глоба назвала знаки зодиака, чья жизнь круто изменится в июле 2026 года

Июль 2026 года обещает стать месяцем важных решений, финансовых возможностей и неожиданных перемен. По прогнозу известного астролога Тамары Глобы, одних представителей зодиакального круга ждут новые источники дохода и карьерный рост, а других — переезды, судьбоносные знакомства и переоценка жизненных приоритетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на starhit.ru.

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Июль станет месяцем новых возможностей

По словам Тамары Глобы, второй месяц лета пройдет под знаком перемен. Для многих знаков откроются перспективы в работе, творчестве и личной жизни. При этом астролог советует не забывать об осторожности: в июле возможны непредвиденные расходы, изменения планов, а также ситуации, требующие взвешенных решений.

Особое внимание в течение месяца стоит уделить финансам, отношениям с близкими и вопросам здоровья.

Овен: успех и новые источники дохода

Для Овнов июль станет временем ярких событий и новых перспектив. Первая половина месяца будет связана с семейными делами, домашними заботами и укреплением отношений с близкими. Поддержка родственников поможет не только решить важные вопросы, но и найти дополнительные способы заработка.

Во второй половине июля возрастет рабочая нагрузка, поэтому заработанные средства лучше направить на действительно значимые покупки и инвестиции. В поездках, особенно в начале и конце месяца, рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

Телец: знакомства, переезд и важные перемены

Представителей этого знака ожидает насыщенный месяц, полный общения, обучения и путешествий. Пересмотр прошлых событий позволит увидеть новые возможности в семейном деле или совместных проектах.

Июль также может принести судьбоносные знакомства, решение жилищных вопросов, покупку недвижимости или даже переезд. Несмотря на хорошие доходы, астролог рекомендует вкладывать деньги в долгосрочные цели. К концу месяца некоторые отношения могут завершиться естественным образом.

Близнецы: хорошие заработки и полезные связи

Для Близнецов июль обещает стать продуктивным периодом. Откроются перспективы для увеличения доходов, расширения круга общения и начала новых проектов. Благоприятное время наступает для творчества, учебы, литературы и дизайнерской деятельности.

При этом не стоит забывать о здоровье и безопасности в дороге. Особую поддержку окажут друзья и родственники, которые помогут справиться с возникающими трудностями.

Рак: реализация планов и новые проекты

Ракам июль поможет воплотить в жизнь идеи, которые долгое время оставались лишь планами. Хорошие перспективы появятся в сфере бизнеса, совместных проектов и финансов.

В начале месяца важно внимательно относиться к самочувствию и не доверять слухам или интригам со стороны окружающих. После середины июля откроются возможности для новых знакомств, путешествий и романтических отношений, однако принимать окончательные решения астролог советует без спешки.

Лев: начало одного из самых удачных периодов

Для Львов июль может стать одним из самых успешных месяцев года. Уже в первой декаде вероятны прибыльные предложения, удачные поездки и признание профессиональных заслуг.

Во второй половине месяца возрастут шансы превратить любимое дело в стабильный источник дохода. Вместе с новыми возможностями появятся и завистники, однако благоприятное влияние планет поможет преодолеть любые препятствия. Особенно удачным период станет для любви, творчества и исполнения заветных желаний.

Дева: прошлое поможет добиться успеха

У Дев появится шанс реализовать старые идеи и раскрыть творческий потенциал. Июль благоприятен для отдыха, саморазвития, обучения и новых знакомств.

Не исключено возвращение людей из прошлого, которые сыграют важную роль в дальнейших событиях. При этом начало и конец месяца могут принести изменения в профессиональной сфере, поэтому гибкость и готовность к переменам окажутся особенно важными.

Весы: пересмотр целей и новые друзья

Весам предстоит переосмыслить свои планы и определить новые карьерные ориентиры. Некоторые проекты завершатся, но им на смену придут более перспективные направления.

Особое внимание стоит уделить дальним поездкам, поскольку обстоятельства могут измениться неожиданно. Поддержка друзей и близких поможет быстрее адаптироваться к новым условиям.

Скорпион: расходы возрастут, но и доходы не разочаруют

Для Скорпионов июль станет месяцем переоценки жизненных планов. Вероятны изменения в карьере, обучении и отношениях с родственниками.

Несмотря на хорошие финансовые поступления, расходы также окажутся значительными. Поэтому астролог советует заранее планировать бюджет и не отказываться от долгосрочных проектов, даже если они не принесут мгновенной прибыли.

Стрелец: выбор между карьерой и семьей

Стрельцам предстоит принимать непростые решения. Финансовая ситуация останется благоприятной, однако крупные расходы будут связаны с семьей, детьми и недвижимостью.

Интересные предложения могут поступить из других городов или стран. В начале месяца возможны разногласия с недоброжелателями, а ближе к завершению июля стоит осторожнее строить отношения с окружающими.

Козерог: новые задачи и перспективные союзы

В профессиональной жизни Козерогов ожидаются серьезные изменения. Одни проекты завершатся, но почти сразу появятся новые предложения и полезные знакомства.

Особенно успешными окажутся дела, связанные с творчеством и сотрудничеством. Финансовые вопросы потребуют внимательности, а поддержка партнеров поможет добиться признания.

Водолей: время учиться и двигаться вперед

Июль станет благоприятным месяцем для получения новых знаний и повышения квалификации. Работа принесет хорошие результаты, а отношения с коллегами помогут открыть новые карьерные перспективы.

Кроме профессиональной сферы, важные события могут коснуться детей, переезда и личной жизни. Астролог также рекомендует уделить внимание физической активности и здоровью.

Рыбы: переезд и новые финансовые возможности

Для Рыб июль может стать временем серьезных перемен, связанных с жильем или сменой места жительства. Благоприятные условия сложатся для развития карьеры, обучения и творческих проектов.

Старые друзья окажут необходимую поддержку, а новые знакомства помогут открыть дополнительные источники заработка. В конце месяца рекомендуется сосредоточиться на семейных делах и решении домашних вопросов.