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02.07.2026, 08:34

Кому помешал поэт? В Германии средь бела дня украли двухметрового Пушкина

Новости Мира 0 807

На западе Германии совершено дерзкое преступление: из города Хемер бесследно исчез бронзовый монумент Александру Пушкину. Российские дипломаты уже подключили к делу местную полицию и требуют вернуть национальное достояние, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Фото : Polizei/Stadt Hemer
© Фото : Polizei/Stadt Hemer

Символ эпохи: что именно украли злоумышленники

Речь идет об изящной бронзовой фигуре великого русского поэта высотой около 1,8 метра. Этот монумент — не просто элемент городского пейзажа, а настоящая культурная ценность. Автором скульптуры является знаменитый российский мастер Григорий Потоцкий.

Памятник имел глубокое символическое значение: в сентябре 1994 года его преподнес в дар Хемеру российский город-побратим Щёлково. На протяжении более чем тридцати лет монумент олицетворял взаимопонимание, культурный обмен и дружбу между народами России и Германии.

Реакция дипломатов: «Мы обескуражены»

Официальное представительство России в Берлине уже отреагировало на инцидент. В Telegram-канале пресс-службы российского посольства появилось заявление, в котором дипломаты выразили крайнюю степень недоумения и обеспокоенности случившимся.

На данный момент российская сторона установила прямой контакт как с муниципальными властями Хемера, так и с немецкими правоохранительными органами. Дипломатическая миссия рассчитывает на максимальную оперативность местных спецслужб.

Версии следствия: политика или банальная нажива?

Местная полиция (Polizei/Stadt Hemer) уже начала расследование и распространила фотографии пропавшего объекта. Эксперты и журналисты сейчас строят две основные версии произошедшего:

  1. Криминальная (охота за металлом): Почти двухметровая фигура из чистой высококачественной бронзы весит немало и представляет огромную ценность на черном рынке цветных металлов.

  2. Идеологическая: Памятник мог стать мишенью для вандалов на фоне нынешней геополитической обстановки.

Российская сторона выражает надежду, что преступники будут пойманы в кратчайшие сроки, а памятник Александру Пушкину вернется на свое законное историческое место. Наш портал продолжает следить за развитием событий в Северном Рейне — Вестфалии.

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