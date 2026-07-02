Океан, кокосы и стабильный Wi-Fi: Шри-Ланка запустила визу мечты для удаленщиков. Сколько стоит переезд?

Шри-Ланка официально открыла охоту на зарубежных айтишников, фрилансеров и бизнесменов. Власти острова запустили долгожданную программу виз для цифровых кочевников (Digital Nomad Visa), которая позволяет легально жить на побережье Индийского океана целый год, сообщает Lada.kz.