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02.07.2026, 09:32

Океан, кокосы и стабильный Wi-Fi: Шри-Ланка запустила визу мечты для удаленщиков. Сколько стоит переезд?

Новости Мира 0 770

Шри-Ланка официально открыла охоту на зарубежных айтишников, фрилансеров и бизнесменов. Власти острова запустили долгожданную программу виз для цифровых кочевников (Digital Nomad Visa), которая позволяет легально жить на побережье Индийского океана целый год, сообщает Lada.kz. 

Фото: journee-mondiale.com
Фото: journee-mondiale.com

Официальный старт: райский остров открывает двери

Департамент иммиграции и эмиграции Шри-Ланки объявил о полноценном запуске специального визового режима для зарубежных специалистов. Новая инициатива призвана привлечь в страну платежеспособных удаленщиков, независимых подрядчиков и владельцев стартапов, чей основной доход формируется за пределами островного государства. Обладатели заветного статуса смогут легально находиться в стране 12 месяцев с возможностью последующего ежегодного продления.

Жесткий ценз: сколько стоит жизнь у океана?

Несмотря на лояльность программы, ланкийские власти установили четкий финансовый порог для отсева низкобюджетных туристов. Чтобы претендовать на получение визы Digital Nomad, соискатель должен соответствовать следующим критериям:

  • Возрастной ценз: строго от 18 лет.

  • Финансовый фильтр: подтвержденный ежемесячный доход — не менее $2 000.

  • Цена вопроса: стоимость оформления визового сбора составляет $500.

Семейный релокейт и новые бонусы

Программа разработана с максимальным комфортом для долгосрочного проживания. Подавать документы разрешено не только индивидуально — кочевники имеют право перевезти с собой супругов и детей. Кроме того, для интеграции в местную инфраструктуру и удобства ведения бизнеса правительство Шри-Ланки предоставило держателям кочевнических виз эксклюзивное право открывать личные счета в локальных банках.

Итог: Шри-Ланка включается в глобальную гонку за лучшие умы и капиталы. Для сотен тысяч удаленщиков по всему миру это отличный шанс сменить привычную обстановку на круглогодичный комфорт на побережье Индийского океана.

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