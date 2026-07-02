Океан, кокосы и стабильный Wi-Fi: Шри-Ланка запустила визу мечты для удаленщиков. Сколько стоит переезд?

Шри-Ланка официально открыла охоту на зарубежных айтишников, фрилансеров и бизнесменов. Власти острова запустили долгожданную программу виз для цифровых кочевников (Digital Nomad Visa), которая позволяет легально жить на побережье Индийского океана целый год, сообщает Lada.kz.
Департамент иммиграции и эмиграции Шри-Ланки объявил о полноценном запуске специального визового режима для зарубежных специалистов. Новая инициатива призвана привлечь в страну платежеспособных удаленщиков, независимых подрядчиков и владельцев стартапов, чей основной доход формируется за пределами островного государства. Обладатели заветного статуса смогут легально находиться в стране 12 месяцев с возможностью последующего ежегодного продления.
Несмотря на лояльность программы, ланкийские власти установили четкий финансовый порог для отсева низкобюджетных туристов. Чтобы претендовать на получение визы Digital Nomad, соискатель должен соответствовать следующим критериям:
Возрастной ценз: строго от 18 лет.
Финансовый фильтр: подтвержденный ежемесячный доход — не менее $2 000.
Цена вопроса: стоимость оформления визового сбора составляет $500.
Программа разработана с максимальным комфортом для долгосрочного проживания. Подавать документы разрешено не только индивидуально — кочевники имеют право перевезти с собой супругов и детей. Кроме того, для интеграции в местную инфраструктуру и удобства ведения бизнеса правительство Шри-Ланки предоставило держателям кочевнических виз эксклюзивное право открывать личные счета в локальных банках.
Итог: Шри-Ланка включается в глобальную гонку за лучшие умы и капиталы. Для сотен тысяч удаленщиков по всему миру это отличный шанс сменить привычную обстановку на круглогодичный комфорт на побережье Индийского океана.
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