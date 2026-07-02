18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.47
541.37
6.08
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.07.2026, 12:39

С 7 июля Wildberries повысит комиссии почти для всех категорий товаров

Новости Мира 0 945

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries объявил о масштабном повышении комиссий с продаж, которое вступит в силу уже 7 июля. Изменения затронут практически все популярные категории товаров, а по некоторым позициям рост тарифов составит беспрецедентные 20 процентных пунктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на selsup.ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Топливный кризис и логистика: почему WB пересматривает тарифы

Руководство Wildberries объясняет непопулярную меру резким ростом операционных расходов: в частности, подорожанием коммерческого топлива и усложнением логистических цепочек. Представители площадки подчеркивают, что базовые комиссии оставались неизменными с ноября 2025 года (более полугода), однако текущая экономическая ситуация требует адаптации тарифов.

Реформа затронет подавляющее большинство российских селлеров. Изменения коснутся следующих схем работы:

  • FBW («Склад WB») — хранение и доставка силами маркетплейса;

  • FBS («Маркетплейс») — продажа со склада продавца;

  • DBW («Курьером WB»);

  • DBS и C&C (доставка и самовывоз ресурсами самого продавца).

Единственным исключением, которого не коснулось повышение, осталась модель «Витрина экспресс» — здесь ставки зафиксированы на прежнем уровне.

Под прицелом масс-маркет: какие ниши пострадают сильнее всего

Сильнее всего тарифный удар придется на высококонкурентные массовые ниши, где работают десятки тысяч предпринимателей. Одежда, обувь, базовая электроника и бьюти-сегмент продемонстрировали самый агрессивный рост комиссий.

Вот как изменятся ставки на ключевые категории товаров с 7 июля:

  • Одежда (футболки, джинсы): по схеме FBW комиссия взлетает с 34,5% до 43,5%, по FBS — с 38% до 48%.

  • Обувь (кроссовки): на складах WB (FBW) ставка вырастет с 34,5% до 41,5%, на FBS — до 46%.

  • Косметика (шампуни): рост с 31% до 38% (FBW) и с 34,5% до 42,5% (FBS).

  • Гаджеты и аксессуары: смартфоны на FBW подорожают с 16,5% до 25,5%, а чехлы для телефонов — с 29,5% до 38,5%.

Особая зона риска — модель DBS. Для большинства потребительских товаров, доставляемых силами продавцов, комиссия унифицирована и поднята до критической отметки в 45% (ранее составляла 25%). Это ставит под вопрос рентабельность работы по данной модели для сотен региональных игроков.

Стабильными остались тарифы лишь в немассовых и специфических сегментах, таких как продажа автомобилей, недвижимости, страховых продуктов и финансовых услуг.

Чек-лист для селлера: что необходимо сделать до 7 июля

До вступления новых правил в силу у бизнеса остается менее недели. Эксперты рекомендуют не поддаваться панике, а действовать по четкому алгоритму:

  1. Тотальный аудит SKU: Проведите срочную ревизию товарной матрицы. В первую очередь пересчитайте юнит-экономику по позициям, которые генерируют основной оборот (топ-продукты), и товарам с минимальной маржинальностью.

  2. Оптимизация рекламных бюджетов: С учетом роста комиссионного давления старые рекламные связки могут увести карточку в минус. Скорректируйте расходы на внутреннее продвижение.

  3. Легальный маневр с категориями: Изучите смежные товарные ниши. Иногда товар можно без нарушения правил маркетплейса перевести в соседнюю подкатегорию, где комиссия ниже. Внимание: за умышленно неверное указание категории Wildberries жестко наказывает пессимизацией или блокировкой карточки.

  4. Коррекция ценообразования: Будьте готовы к сокращению размера скидок, отмене некоторых акций или вынужденному повышению розничных цен.

Взгляд изнутри: мнение эксперта

«Рост комиссий сразу на 10–20 процентных пунктов — это тектонический сдвиг, который полностью перекраивает маржинальность бизнеса», — комментирует Анна Рыбникова, практикующий предприниматель на маркетплейсах с 2020 года.

«Паниковать поздно, нужно считать. Помимо очевидного падения прибыли, это решение спровоцирует новую волну недовольства среди отечественных селлеров. Российское бизнес-сообщество долго ждало сближения тарифных ставок для внутренних и зарубежных (в частности, китайских) продавцов. Однако площадка пошла по пути ужесточения условий для своих, что неизбежно приведет к росту цен на товары для конечного потребителя».

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь