С 7 июля Wildberries повысит комиссии почти для всех категорий товаров

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries объявил о масштабном повышении комиссий с продаж, которое вступит в силу уже 7 июля. Изменения затронут практически все популярные категории товаров, а по некоторым позициям рост тарифов составит беспрецедентные 20 процентных пунктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на selsup.ru.

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Топливный кризис и логистика: почему WB пересматривает тарифы

Руководство Wildberries объясняет непопулярную меру резким ростом операционных расходов: в частности, подорожанием коммерческого топлива и усложнением логистических цепочек. Представители площадки подчеркивают, что базовые комиссии оставались неизменными с ноября 2025 года (более полугода), однако текущая экономическая ситуация требует адаптации тарифов.

Реформа затронет подавляющее большинство российских селлеров. Изменения коснутся следующих схем работы:

FBW («Склад WB») — хранение и доставка силами маркетплейса;

FBS («Маркетплейс») — продажа со склада продавца;

DBW («Курьером WB»);

DBS и C&C (доставка и самовывоз ресурсами самого продавца).

Единственным исключением, которого не коснулось повышение, осталась модель «Витрина экспресс» — здесь ставки зафиксированы на прежнем уровне.

Под прицелом масс-маркет: какие ниши пострадают сильнее всего

Сильнее всего тарифный удар придется на высококонкурентные массовые ниши, где работают десятки тысяч предпринимателей. Одежда, обувь, базовая электроника и бьюти-сегмент продемонстрировали самый агрессивный рост комиссий.

Вот как изменятся ставки на ключевые категории товаров с 7 июля:

Одежда (футболки, джинсы): по схеме FBW комиссия взлетает с 34,5% до 43,5% , по FBS — с 38% до 48% .

Обувь (кроссовки): на складах WB (FBW) ставка вырастет с 34,5% до 41,5% , на FBS — до 46% .

Косметика (шампуни): рост с 31% до 38% (FBW) и с 34,5% до 42,5% (FBS).

Гаджеты и аксессуары: смартфоны на FBW подорожают с 16,5% до 25,5%, а чехлы для телефонов — с 29,5% до 38,5%.

Особая зона риска — модель DBS. Для большинства потребительских товаров, доставляемых силами продавцов, комиссия унифицирована и поднята до критической отметки в 45% (ранее составляла 25%). Это ставит под вопрос рентабельность работы по данной модели для сотен региональных игроков.

Стабильными остались тарифы лишь в немассовых и специфических сегментах, таких как продажа автомобилей, недвижимости, страховых продуктов и финансовых услуг.

Чек-лист для селлера: что необходимо сделать до 7 июля

До вступления новых правил в силу у бизнеса остается менее недели. Эксперты рекомендуют не поддаваться панике, а действовать по четкому алгоритму:

Тотальный аудит SKU: Проведите срочную ревизию товарной матрицы. В первую очередь пересчитайте юнит-экономику по позициям, которые генерируют основной оборот (топ-продукты), и товарам с минимальной маржинальностью. Оптимизация рекламных бюджетов: С учетом роста комиссионного давления старые рекламные связки могут увести карточку в минус. Скорректируйте расходы на внутреннее продвижение. Легальный маневр с категориями: Изучите смежные товарные ниши. Иногда товар можно без нарушения правил маркетплейса перевести в соседнюю подкатегорию, где комиссия ниже. Внимание: за умышленно неверное указание категории Wildberries жестко наказывает пессимизацией или блокировкой карточки. Коррекция ценообразования: Будьте готовы к сокращению размера скидок, отмене некоторых акций или вынужденному повышению розничных цен.

Взгляд изнутри: мнение эксперта