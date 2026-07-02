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02.07.2026, 13:24

Мужчина подобрал картину ради красивой рамы и оказался владельцем шедевра стоимостью до 150 тысяч евро

Новости Мира 0 949

Курьезный инцидент в испанской Севилье едва не обернулся потерей национального достояния: местная семья случайно оставила на улице картину импрессиониста Хоакина Сорольи стоимостью 150 тысяч евро. Шедевр спас случайный турист, который изначально позарился лишь на красивую деревянную раму, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Guardian.

Photograph: Marcial Guillén/EPA
Photograph: Marcial Guillén/EPA

Рассеянность на €150 000: как потеряли шедевр

Курьезная история, достойная киноэкрана, произошла с семьей из Севильи, которая на протяжении многих лет владела подлинником великого испанского мастера Хоакина Сорольи. Собираясь в поездку на побережье, хозяева упаковывали вещи и планировали спрятать ценный холст в багажник автомобиля.

В суматохе сборов владельцы прислонили картину к стене дома на улице, сели в машину и уехали на пляж. Осознав масштаб катастрофы лишь спустя время, погорельцы бросились расклеивать по городу объявления о пропаче, даже не надеясь на чудо.

Находка ради рамы и вердикт нейросети

Пока хозяева паниковали, на картину наткнулся Андрес Уртадо, приехавший в Севилью на выходные со своей семьей. Обнаружив выставленное у стены полотно, мужчина логично предположил, что кто-то просто избавился от старого хлама. Сама живопись его не впечатлила, но внимание привлекла дорогая и качественная рама — ради нее Уртадо и забрал находку домой.

Уже вернувшись из поездки, Андрес решил ради любопытства проверить, что за пейзаж ему достался. Он загрузил фотографию полотна в приложение с искусственным интеллектом для распознавания предметов искусства. Ответ ИИ шокировал мужчину: алгоритмы выдали «сумасшедшие суммы» и указали на авторство одного из главных испанских живописцев рубежа XIX–XX веков.

От звонка в аукционный дом до «скромного подарка»

Чтобы проверить безумную гипотезу нейросети, Уртадо связался с экспертами.

«Я позвонил в авторитетный аукционный дом в Мадриде и отправил им детальные фотографии. Ответ пришел мгновенно — специалисты официально подтвердили, что это оригинальная и очень ценная работа Сорольи», — поделился эмоциями честный испанец.

Вскоре до Андреса дошли слухи, что полиция Севильи ищет «похищенное» полотно. Мужчина сразу же связался с правоохранительными органами и объяснил, что злого умысла у него не было — он лишь подобрал то, что посчитал выброшенным.

Шедевр стоимостью до 150 000 евро благополучно вернулся к своим невероятно рассеянным владельцам. В качестве вознаграждения за честность и спасение реликвии счастливая семья пообещала сделать Андресу Уртадо «небольшой памятный подарок» — хотя лучшим подарком для него, очевидно, останется сама эта история.

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