В Адыгее домашний примат растерзал пенсионерку и покалечил ее внука

В Тахтамукайском районе Адыгеи обычное кормление экзотических животных обернулось страшной трагедией. Агрессивный домашний примат насмерть загрыз 84-летнюю женщину и тяжело ранил ее 39-летнего внука, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Shot .

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Роковая ошибка у вольера

Трагический инцидент произошел на территории частного дачного домовладения, где содержались дикие животные. Пожилая женщина, которая ухаживала за питомцами, зашла в вольер для очередного кормления. Как сообщили в региональном Следственном комитете, пенсионерка потеряла бдительность и не убедилась в собственной безопасности, когда открывала клетку.

Разъяренная обезьяна мгновенно атаковала женщину, нанеся ей множественные глубокие укусы в области ног. От полученных травм и массивной кровопотери пострадавшая скончалась на месте еще до приезда медиков.

Вторая жертва дикого зверя

Одной смертью нападение примата не закончилось. Сразу после расправы над пенсионеркой животное набросилось на ее 39-летнего внука, который, судя по всему, пытался остановить зверя. Мужчина выжил, но получил серьезные травмы. Его экстренно госпитализировали в ближайшую больницу, где врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь.

Подпольный зоопарк под прицелом СК

Как выяснилось в ходе первичного расследования, опасный экзотический зверинец принадлежал внучке погибшей женщины. Девушка организовала содержание диких животных на дачном участке, причем делала это абсолютно незаконно. По факту гибели человека уже возбуждено уголовное дело.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливающие все детали случившегося. В СК РФ подчеркнули, что в рамках расследования будет дана жесткая правовая оценка не только владелице примата, но и должностным лицам контролирующих органов, которые «не заметили» нелегальный вольер с опасными хищниками.