Экс-главе ГКНБ Кыргызстана вынесли приговор по делу о захвате власти

В Бишкеке завершился один из самых резонансных судебных процессов последних лет: бывший председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев признан виновным в попытке захвата власти, однако реального тюремного срока ему удалось избежать, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: gov.kg

Вердикт суда: четыре года пробации вместо жесткого срока

Суд Бишкека признал экс-главу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) и ближайшего соратника президента Садыра Жапарова Камчыбека Ташиева виновным по ряду тяжелых статей. Судья приговорил бывшего высокопоставленного чиновника к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Несмотря на тяжесть обвинений, в колонию Ташиев не отправится: суд принял решение заменить реальное отбывание наказания на пробационный надзор. Стоит отметить, что сторона гособвинения настаивала на куда более суровом наказании — прокуратура запрашивала для экс-руководителя спецслужбы 9 лет заключения.

Коллективный приговор для бывшей элиты

Судебные заседания по этому делу проходили за закрытыми дверями из-за секретности материалов. Вместе с Ташиевым на скамье подсудимых находились и другие ключевые фигуры недавнего политического олимпа Кыргызстана.

Аналогичные вердикты — 4 года лишения свободы, замененные пробацией — получили:

Курманкул Зулушев — бывший генеральный прокурор страны;

Нурланбек Тургунбек уулу — экс-спикер парламента (Жогорку Кенеша).

Все трое обвинялись в приготовлении к насильственному захвату власти и системном злоупотреблении должностными полномочиями.

Зачистка в спецслужбах и семейный след

Нынешний судебный вердикт стал логическим продолжением масштабных кадровых перестановок в силовом блоке республики. 10 февраля Камчыбек Ташиев был официально отправлен в отставку с постов заместителя председателя Кабинета министров и главы ГКНБ. Сразу за этим последовало увольнение троих его ключевых заместителей.

Параллельно с этим силовики взялись и за семью экс-чиновника. Ранее под стражу по подозрению в коррупционных преступлениях был взят родной брат осужденного — бывший депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев.