Ряду НПЗ в России разрешили выпуск топлива по стандартам «Евро-3» до конца года

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получили официальное разрешение поставлять на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с экологическими характеристиками класса «Евро-3» до 31 декабря 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Согласно официальному постановлению кабинета министров, послабления коснутся далеко не всех участников рынка. Выпускать топливо по сниженным экологическим требованиям разрешено только тем предприятиям, которые до 1 июня 2019 года заключили с Минэнерго специальные соглашения о модернизации своих производственных мощностей.
Государство намерено жестко контролировать этот процесс: Министерство энергетики обязано ежемесячно направлять в правительство детальные отчеты. В докладах будут фиксироваться конкретные производители, объемы поставок, а также технологические особенности получения такого горючего.
Фактически под видом высшего экологического класса К5 временно допускается оборот топлива с повышенным содержанием примесей. Из документа следует, что до конца 2026 года разрешены следующие параметры:
Для бензина: массовая доля серы до 150 мг/кг, объемная доля ароматических углеводородов — до 42%, монометиланилина — до 1%, оксигенатов (этанола) — до 5%.
Для дизельного топлива: массовая доля серы до 350 мг/кг.
Важный нюанс: Продукция с такими характеристиками создается исключительно для внутреннего потребления. В Минэнерго отдельно подчеркнули, что это топливо не будет маркироваться единым знаком обращения ЕАЭС, а значит, его экспорт в страны союза невозможен.
Данное решение — экстренная мера, призванная насытить внутренний рынок на фоне локальных кризисов. Нынешним летом в ряде российских регионов обострились проблемы с поставками горючего. По заявлению вице-премьера Александра Новака, перебои вызваны серьезными изменениями в логистических цепочках.
Разрешение на выпуск топлива уровня «Евро-3» дополнит уже действующий пакет антикризисных мер. Напомним, сейчас в стране введен временный запрет на экспорт бензина и дизеля (для непроизводителей), скорректированы правила биржевых торгов для сдерживания цен, а также запущены налоговые стимулы для поддержки импорта и внутреннего производства нефтепродуктов.
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