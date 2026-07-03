Ряду НПЗ в России разрешили выпуск топлива по стандартам «Евро-3» до конца года

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получили официальное разрешение поставлять на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с экологическими характеристиками класса «Евро-3» до 31 декабря 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.