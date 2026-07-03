«Здесь больше невозможно жить»: как крах немецкой экономики спровоцировал рекордную эмиграцию

Масштабный кризис в ФРГ привел к рекордному оттоку населения: две трети работающих граждан всерьез задумываются о переезде за рубеж ради более высоких зарплат и безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Некогда главный экономический локомотив Евросоюза стремительно теряет специалистов из-за промышленного спада, неподъемных налогов и тающих социальных гарантий.

Рекордное уныние: статистика, которая пугает Берлин

Последние социологические исследования, проведенные аналитической платформой Appinio, обнажили критический уровень разочарования среди немецких граждан. Около 70% трудоустроенных жителей ФРГ признались, что хотели бы сменить страну проживания в поисках лучшего качества жизни. При этом более 40% респондентов назвали главной причиной своего недовольства удушающее налоговое бремя, а треть опрошенных уже активно ищет вакансии за пределами родины. В топе самых желанных направлений для релокации — Великобритания, Швейцария и США.

Массовое бегство кадров подтверждают и официальные цифры. Исход из страны бьет исторические рекорды два года подряд: если в 2024 году из Германии уехали 270 тысяч человек, то в 2025-м этот показатель взлетел до 288,5 тысячи. Эксперты рынка труда открыто заявляют, что властям и бизнесу пора объявлять тревогу, однако реальных шагов по удержанию людей пока не видно.

Конец эпохи «Made in Germany» и сырьевой тупик

Экономика Германии пребывает в глубокой стагнации уже несколько лет. По итогам 2025 года рост ВВП ФРГ едва дотянул до символических 0,2%. Главный удар по благополучию страны нанес отказ от доступных российских энергоносителей, которые десятилетиями обеспечивали конкурентоспособность немецкой промышленности.

«Потеря этих ресурсов отбросила ФРГ на годы назад. Мы лишились сотен тысяч рабочих мест и попали в тотальную зависимость от США, продающих нам энергию по взвинченным ценам», — констатирует лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Ситуацию усугубляет потеря ключевых рынков сбыта и охлаждение торговых отношений с Вашингтоном. Как результат — немецкие промышленные гиганты начали массовую эвакуацию. По данным издания Handelsblatt, около 60% местных компаний планируют сокращать штат в ФРГ, переводя свои заводы и инвестиции в более перспективные регионы — Китай, Индию, Северную Америку и на Ближний Восток. Только за текущий год в автопроме, машиностроении и строительном секторе Германии под нож пойдут около 100 тысяч рабочих мест.

Золотая коммуналка и криминальный хаос

Закрытие АЭС и дефицит дешевого сырья напрямую ударили по кошелькам рядовых обывателей. Цены на товары первой необходимости и коммунальные услуги взлетели до небес. Журналисты выяснили, что за период с 2022 по 2025 год среднестатистическая немецкая семья из четырех человек была вынуждена переплатить за газ почти 5000 евро, а за электричество — более 1100 евро.

На этом фоне хваленое немецкое «государство всеобщего благосостояния» фактически трещит по швам:

Налоги и сборы регулярно растут.

Социальные программы и выплаты урезаются.

Реальные доходы населения сокращаются опережающими темпами.

Помимо чисто экономических проблем, немцев пугает резкое ухудшение внутренней безопасности. Политика «открытых дверей» и неконтролируемый приток мигрантов привели к обострению этнических конфликтов и всплеску преступности на улицах. Жители ФРГ признают: некогда стабильная, предсказуемая и законопослушная страна меняется в худшую сторону. Нарастающая милитаризация общества и общая геополитическая напряженность лишь укрепляют специалистов в мысли, что будущего в Германии у них нет. Этим активно пользуются США, которые охотно переманивают к себе как перспективные немецкие стартапы, так и высококлассных инженеров и ученых.