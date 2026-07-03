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03.07.2026, 14:36

Новые правила въезда в Индию с 1 июля: что должны сделать все иностранные туристы

Новости Мира 0 679

Индия ужесточила правила въезда для иностранных туристов из-за угрозы распространения опасной инфекции, сообщает Lada.kz со ссылкой на interfax-russia.ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Власти Индии приняли решение экстренно вернуть обязательный санитарный контроль для всех международных путешественников. С 1 июля въезд в страну возможен только после заполнения специальной электронной формы.

Возвращение Air Suvidha: что изменилось?

Авиационные ведомства Индии официально перезапустили специализированную онлайн-платформу Air Suvidha, обновив её до версии 2.0. Теперь каждый иностранный гражданин обязан заполнить электронную декларацию о состоянии здоровья еще до пересечения границы. Эта мера стала обязательным условием для посадки на рейсы, следующие в индийские аэропорты.

Причины жестких мер

По информации профильного портала Condé Nast Traveller India, экстренное ужесточение правил связано с необходимостью усилить санитарно-карантинный контроль на госгранице. Главной причиной называют вспышку лихорадки Эбола (в частности, опасного штамма Бундибугио) в ряде регионов мира. Власти Индии стремятся пресечь любое возможное проникновение вируса на территорию страны, развернув масштабный мониторинг в пунктах пропуска.

Инструкция для путешественников

Всем, кто планирует поездку в Индию в ближайшее время, необходимо учесть следующие нюансы:

  • Сроки оформления: Анкета заполняется строго заблаговременно до вылета на официальном портале Air Suvidha.

  • Что указывать: В декларации необходимо отобразить актуальное самочувствие, историю поездок за последние недели и контактные данные.

  • Проверка: Полученное после заполнения подтверждение (QR-код или распечатку) потребуют предъявить как при регистрации на рейс, так и по прилете.

Эксперты рекомендуют туристам закладывать дополнительное время на подготовку документов перед путешествием, чтобы избежать недоразумений на стойках регистрации.

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