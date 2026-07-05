Названы пять знаков зодиака, которым астрологи предсказывают богатство и успех

Согласно анализу списка миллиардеров Forbes, представители пяти знаков зодиака чаще других оказываются среди самых состоятельных людей мира, передает Lada.kz со ссылкой на издание Yourtango .

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Исследование, основанное на рейтинге Forbes Billionaires 2022, показало, что среди миллиардеров чаще всего встречаются представители знака Весов. Анализ провела британская кредитная компания Cashfloat, а его результаты опубликовало издание Fortune.

По данным исследования, первое место заняли Весы — среди миллиардеров насчитали 32 человека, родившихся под этим знаком. Следом расположились Рыбы, Тельцы, Львы и Овны.

Авторы исследования отмечают, что астрологи связывают финансовый успех Весов с умением выстраивать деловые связи, принимать взвешенные решения и стремлением к достижению поставленных целей. Рыбам приписывают развитую интуицию и творческий подход, Тельцам — трудолюбие и терпение, Львам — уверенность в себе и щедрость, а Овнам — готовность рисковать и настойчивость.

При этом Скорпион и Козерог, согласно анализу списка Forbes, оказались в числе знаков, представители которых реже встречаются среди мировых миллиардеров.

Стоит отметить, что астрология не является научной дисциплиной, а подобные исследования носят развлекательный характер и не подтверждают причинно-следственную связь между знаком зодиака и уровнем финансового благополучия.