Названы пять знаков зодиака, которым астрологи предсказывают богатство и успех

Согласно анализу списка миллиардеров Forbes, представители пяти знаков зодиака чаще других оказываются среди самых состоятельных людей мира, передает Lada.kz со ссылкой на издание Yourtango.
Исследование, основанное на рейтинге Forbes Billionaires 2022, показало, что среди миллиардеров чаще всего встречаются представители знака Весов. Анализ провела британская кредитная компания Cashfloat, а его результаты опубликовало издание Fortune.
По данным исследования, первое место заняли Весы — среди миллиардеров насчитали 32 человека, родившихся под этим знаком. Следом расположились Рыбы, Тельцы, Львы и Овны.
Авторы исследования отмечают, что астрологи связывают финансовый успех Весов с умением выстраивать деловые связи, принимать взвешенные решения и стремлением к достижению поставленных целей. Рыбам приписывают развитую интуицию и творческий подход, Тельцам — трудолюбие и терпение, Львам — уверенность в себе и щедрость, а Овнам — готовность рисковать и настойчивость.
При этом Скорпион и Козерог, согласно анализу списка Forbes, оказались в числе знаков, представители которых реже встречаются среди мировых миллиардеров.
Стоит отметить, что астрология не является научной дисциплиной, а подобные исследования носят развлекательный характер и не подтверждают причинно-следственную связь между знаком зодиака и уровнем финансового благополучия.
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