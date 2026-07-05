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05.07.2026, 10:39

Как вернуться из отпуска отдохнувшим: советы психолога

Новости Мира 0 591

Даже после отпуска многие возвращаются на работу такими же уставшими, как и до отдыха. По словам бизнес-психолога, кандидата экономических наук Екатерины Каталиной, причина часто кроется не в продолжительности отпуска, а в том, как человек его проводит, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.ru

фото сгенерировано ИИ
фото сгенерировано ИИ

Эксперт отмечает, что распространенная ошибка — превращать отдых в еще одну работу: составлять плотный график экскурсий, стремиться успеть посмотреть все достопримечательности и постоянно контролировать каждый день. В результате организм не успевает расслабиться, а отдых превращается в источник дополнительного стресса.

Еще одна причина — невозможность полностью отключиться от рабочих задач. Если мысли о письмах, чатах и предстоящем первом рабочем дне не покидают даже на пляже, это может говорить о хроническом эмоциональном напряжении.

«Человек составляет жесткий маршрут, пытается за неделю закрыть все достопримечательности, проверяет рейтинги, бронирует пять экскурсий, — поясняет Каталина. — Формально он не в офисе, но внутренне остается в рабочем режиме: план, контроль, оценка результата».

В таком отпуске можно сменить город, но не состояние. Вместо восстановления — тревога: достаточно ли насыщен день, не зря ли потрачены деньги.

«Отдых превращается в экзамен на умение отдыхать», — отмечает эксперт.

Психолог также обращает внимание, что некоторым людям сложно отдыхать без привычной профессиональной роли. Оказавшись вне рабочих обязанностей, они начинают заполнять отпуск активностями, чтобы избежать чувства тревоги.

Для полноценного восстановления специалист рекомендует брать отпуск примерно на две недели и оставлять несколько дней дома после возвращения, чтобы спокойно адаптироваться перед выходом на работу. Если же даже после отдыха мысли о работе вызывают постоянный стресс, проблема может быть не в отпуске, а в самой рабочей среде, которая приводит к хроническому истощению.

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