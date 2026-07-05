Врач рассказал, как стресс разрушает зрение

Хронический стресс и постоянное повышенное артериальное давление способны серьезно навредить зрению, однако многие недооценивают эту опасность. Об этом рассказал профессор, доктор медицинских наук, основатель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян, передает Lada.kz со ссылкой на издание «Газета.ru» .

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По словам специалиста, глаза напрямую зависят от состояния сосудов. При длительном стрессе сосуды сужаются, а давление повышается, что особенно опасно для сосудов сетчатки. Со временем это может привести к развитию гипертонической ангиопатии — заболевания, при котором сужаются артерии, расширяются вены и постепенно ухудшается зрение.

Особую опасность представляют острые сосудистые нарушения — закупорка артерии или вены сетчатки. Такое состояние может возникнуть после резкого скачка давления на фоне стресса. При прекращении кровоснабжения клетки сетчатки начинают погибать уже через несколько часов, и восстановить зрение удается далеко не всегда.

Кроме того, стресс может стать пусковым механизмом для внезапного косоглазия у взрослых. Сам по себе он не вызывает заболевание, однако способен спровоцировать проявление скрытых сосудистых или неврологических нарушений. Из-за ухудшения кровоснабжения глазодвигательного нерва развивается его частичный паралич, в результате чего глаз начинает косить. Иногда симптомы исчезают после того, как человек успокаивается, но, по словам врача, это не повод откладывать обследование, поскольку со временем нарушение может стать постоянным.

Специалист рекомендует не игнорировать внезапное ухудшение зрения, появление косоглазия или других необычных симптомов. Своевременное обращение к врачу может помочь предотвратить необратимые последствия и сохранить зрение.